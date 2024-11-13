Комітет нацбезпеки ВР не підтримав демобілізацію обмежено придатних до 25 років – нардепка

Комітет Ради не підтримав законопроєкт, що дозволяв би демобілізувати обмежено придатних до 25 років

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, що дозволив би звільнення зі служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років.

Про це 13 листопада повідомила народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Комітет НЕ підтримав відповідний законопроєкт, який мав би усунути юридичну колізію, створену у травні. Наразі все залишається, як було, і, на жаль, виправляти ситуацію ніхто не хоче", – заявила Бобровська.

Наразі висновок Комітету і обгрунтування такого рішення на сайті парламенту не опубліковано.

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Законопроєкт передбачає №12147 дозвіл на звільнення в запас військовослужбовців віком до 25 років, які обмежено придатні до служби та мобілізовані через прогалину у законодавстві.

Як раніше пояснювала народна депутатка Ірина Геращенко, довгий час існувала законодавча колізія щодо таких чоловіків: вони перебували на обліку як військовозобов’язані, а процедури їхнього переведення на облік призовників не існувало.

Статус "обмежено придатний" означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров'я, але може бути призвана на службу під час війни, пояснював "УП. Життя" юрист Андрій Новак.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила рішення щодо припинення мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час.

Водночас норму про демобілізацію обмежено придатних чоловіків віком 18-25 років Комітет виключив із законопроєкту напередодні ухвалення закону. Тоді зазначалося, що цю норму планують запровадити окремим законопроєктом.