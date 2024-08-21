Рада дозволила відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих чи зниклих захисників

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11391 щодо відстрочки від мобілізації близьких родичів людей, які загинули або зникли безвісти під час участі у війні.

"За" відповідний законопроєкт проголосували 310 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про відстрочку для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях під час дії воєнного стану.

Після нещодавніх змін закон прописував можливість відстрочки лише для повнорідних братів та сестер, а тепер йдеться і про неповнорідних (братів та сестер, які мають спільними лише одного з батьків).

"До Закону про мобілізацію №10449 до статті 23 було внесено правку, і в пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали слово “... (неповнорідний) брат/сестра”. Чим керувалися, коли вносили таку правку, невідомо.

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Але цією правкою завдали великого болю багатьом родинам, хто втратив близьких на війні. Родини, які звернулися зі звернення про внесення змін до Закону про мобілізацію шляхом повернення вилученої норми, вважають, що відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над їхні сили", – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту №11391.

Нагадаємо, раніше у Міноборони відповіли, чи можуть родичі загиблих цивільних отримати відстрочку від мобілізації.