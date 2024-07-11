Відстрочка від мобілізації: скільки діє, і коли потрібно продовжити

Закон про мобілізацію передбачає, що певні категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від призову. Утім вона не буде діяти постійно, навіть якщо залишаються відповідні підстави. Тож відтермінування від мобілізації доведеться періодично продовжувати.

На який термін дають відстрочку, і від чого це залежить "УП. Життя" допоміг розібратися адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак.

Скільки діє відстрочка від мобілізації?

Підстави для відстрочки від призову під час мобілізації можуть бути різними. З повним списком можна ознайомитися в нашому попередньому матеріалі.

Відтермінування дають, насамперед, на термін дії його підстав. Тобто, якщо підстава – утримання трьох дітей віком до 18 років, то відстрочка анулюється після того, як хтось із дітей досягає повноліття. Або ж студенти закладів вищої освіти втрачають її тоді, коли закінчують ЗВО.

За постановою уряду, відтермінування від служби триває не довше ніж проведення мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення його встановлюють на три місяці, а після цього президент продовжує мобілізацію та воєнний стан наступним указом.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно, відстрочка діє лише до закінчення дії указу про проведення мобілізації, а далі підстави повинні перевіряти заново, і її треба оформлювати ще раз, пояснює адвокат Андрій Новак.

"Тобто, доведеться ходити до ТЦК кожних півтора, два з половиною, три місяці і подавати документи на відстрочку. Це залежить від того, як швидко її зможуть оформити. Умовно, термін дії указу закінчується в серпні. Відповідно, він закінчився, і закінчилася відстрочка, тому знову потрібно йти, приносити той самий пакет документів і очікувати на довідку", – каже юрист.

Читайте також : Бронювання по-новому: хто може отримати відстрочку від мобілізації та як це зробити

У постанові йдеться, що для продовження терміну дії відстрочки, потрібно подати комісії заяву у паперовій або електронній формі. Однак зараз можна скористатися лише першим варіантом.

Функцію, яка дозволить автоматично продовжити відстрочку, у е-кабінет "Резерв+" планують додати вже цього літа.

"Поки треба фізично ходити до ТЦК, і документи на відстрочку у паперовому вигляді, на жаль, поки не приймають навіть на звичайну пошту. Можливо, скоро зʼявиться така можливість і додаткові роз'яснення", – говорить юрист.

Чи потрібно продовжувати відстрочку людям з інвалідністю?

Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають мобілізації, але й не виключаються з військового обліку. Вони можуть піти служити добровільно – за контрактом. Якщо людина з інвалідністю не виявила такого бажання, їй також доведеться оформити відстрочку і продовжувати її після закінчення терміну дії.

З обліку повністю виключають тих, кого визнали непридатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Тож "непридатним" треба лише один раз подати заяву про виключення до територіального центру комплектування.

"Існує безліч захворювань, які дають підставу для отримання інвалідності, але не дають підстави для встановлення повної непридатності. Показники і тяжкість хвороб для обох випадків не співвідносяться між собою. Особи з інвалідністю можуть, наприклад, виконувати роботу у штабах, займатися діловодством, бути водіями. І це також військова служба", – говорить Андрій Новак.

Водночас "тимчасово непридатним" доведеться оформити відстрочку. Вони повинні пройти повторний огляд через 6-12 місяців після висновку ВЛК, однак упродовж цього періоду все одно мають продовжувати відтермінування від служби через ТЦК.