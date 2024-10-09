Обмежено придатні до 25 років тепер зможуть отримати відстрочку, але є нюанс: Рада ухвалила закон

Рада ухвалила закон про відстрочку для обмежено придатних чоловіків до 25 років

Верховна Рада України ухвалила рішення щодо припинення мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За цей закон проголосували 311 депутатів.

Документ унеможливив мобілізацію осіб, молодших за 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були визнані "обмежено придатними" (до скасування цього статусу).

Водночас демобілізація обмежено придатних чоловіків віком 18-25 років поки не передбачена – цю норму Комітет з нацбезпеки виключив із законопроєкту напередодні. Про це у коментарі "УП.Життя" повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

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"За ініціативою Генерального штабу положення були вилученні для доопрацювання. Генштаб взяв зобов'язання надати свої пропозиції Комітету з питань національної безпеки та оборони якнайшвидше", – повідомив нардеп.

Він підтвердив, що норму про "демобілізацію" планують запровадити окремим законопроєктом.

"Нібито буде готуватися окремий законопроєкт про можливість звільнення зі служби цієї категорії військовослужбовців. Проте, як і в ситуації із законопроєктами про демобілізацію, відтягування такого рішення може тривати багато місяців", – вважає заступник голови Комітету ВРУ з питань молоді та спорту і голова Підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Василь Мокан.

Статус "обмежено придатний" означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров'я, але може бути призвана на службу під час війни, пояснював "УП. Життя" юрист Андрій Новак.

Однак, за словами народної депутатки Ірини Геращенко, донині існувала законодавча колізія щодо таких чоловіків: вони перебувають на обліку як військовозобов’язані, а процедури їхнього переведення на облік призовників наразі немає.

Законопроєкт, який ухвалили в Раді, передбачає для таких громадян відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, 4 травня почали діяти зміни до наказу Міноборони, за яким ВЛК тепер не може надати військовозобов’язаному статус "обмежено придатного" до служби. Чоловіки від 18 до 60 років, які мали статус "обмежено придатний", повинні пройти ВЛК повторно до 4 лютого 2025 року.