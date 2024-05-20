"Обмежено придатних" тепер не буде: за якими хворобами ВЛК буде встановлювати придатність і як проходитиме медичне обстеження

4 травня почали діяти зміни до наказу 402 Міністерства оборони, за яким військово-лікарська комісія (ВЛК) тепер не зможе надати призовнику статус "обмежено придатний" до служби.

З 18 травня також став чинним новий закон про мобілізацію, який зокрема передбачає, що військовозобов'язані будуть проходити медичний огляд у ВЛК за новими правилами.

У тому, що ще змінилося в новій редакції наказу, як буде проходити ВЛК і чим керуватимуться, щоб визначити придатність, нам допомогли розібратися:

Андрій Новак, адвокат юридичної фірми "Міллер";

Оксана Сухорукова, директорка Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони;

Олена Седлецька, голова військово-лікарської комісії індустріального районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Дніпра.

Які статуси тепер існують для військовозобов'язаних?

ВЛК буде встановлювати ступінь придатності за допомогою розкладу хвороб, який можна знайти у положенні Міністерства оборони. Перелік складали, використовуючи Міжнародний класифікатор хвороб, зазначають у МОУ.

Тож після огляду комісія може визнати військовозобов’язаного або військового лише:

придатним;

придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатним з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатним;

непридатними з переоглядом через 6-12 місяців.

Людину з однією і тією ж хворобою, можуть визнати як придатною, так і непридатною для несення служби. Статус військовозобов'язаного залежатиме від станів, які її супроводжують, та від того, наскільки захворювання порушує функції органів.

Члени ВЛК не будуть вирішувати придатний призовник, чи ні на власний розсуд. Комісія керуватиметься лише чіткими нормами, пише МОУ.

"Раніше у певній статті було положення, де "непридатність" або "обмежена придатність" визначається індивідуально. Одні і ті ж показники та одна й та ж хвороба різними членами ВЛК могли тлумачитися по-різному. Тепер цю історію прибрали, тому це може допомогти відкинути корупційну складову", – каже юрист Андрій Новак.

Коли потрібно пройти ВЛК?

Оновлено 20.05.2024

Чоловіки від 18 до 60 років, які мали статус "обмежено придатний", повинні пройти ВЛК повторно до 4 лютого 2025 року. Тоді за висновком про стан здоров’я вирішать, до якої нової категорії їх віднести.

Для цього колишні "обмежено придатні" повинні самі прийти до ТЦК упродовж 9 місяців, які відвели для проходження ВЛК, або пройти військово-лікарську комісію, коли отримають повістку від ТЦК та СП, пише Міноборони.

Скриншот коментаря офіційної сторінки Міністерства оборони під публікацією у фейсбуці Публікація: Сергій Сидоренко

Андрій Новак розповідає, ще одна зміна у наказі – чітко встановлені терміни, коли ВЛК має переглянути висновки про стан здоров'я. У період воєнного стану повторно пройти комісію усім військовозобов'язаним треба буде через рік, у мирний час – через п'ять років.

"Однак ще місяць тому, у військово-облікових документах, які оновлювали в ТЦК, або ж у самих висновках ВЛК не прописували ці терміни. Ніде не було зазначено про опцію в один рік, а замість цього вказували – "дійсні до 2029 року" (термін для мирного часу – ред.)

Тому люди могли не знати про це і потім обурюватися, чому мають перепроходити комісію раніше. Тож це було б доречно зробити, щоб уникнути плутанини", – каже юрист.

Як буде проходити ВЛК?

Військовозобов'язаний повинен пройти медичне обстеження, після того, як отримає направлення на ВЛК від представника ТЦК, каже голова ВЛК Дніпровського РТЦК та СП Олена Седлецька.

Огляди будуть проводити в медичних центрах при територіальних центрах комплектування або в лікарнях, які для цього виділили. Для початку потрібно здати аналіз крові для тестування на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Далі пройти кардіограму – дослідження роботи серця та флюорографію – рентген органів грудної клітини.

Від результатів залежатиме, чи відправлять пацієнта на додаткове обстеження за конкретним порушенням, розповідає лікарка.

Потім військовозобов'язаний або військовий проходить медкомісію, яка складається з шести лікарів: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, невропатолога, психіатра.

"Ці шість лікарів – основний склад. Раніше в комісії були ще дерматологи та травматологи, але за новим наказом їх скоротили", – каже Олена Седлецька.

Під час ВЛК потрібно буде пройти огляди у шести лікарів svyatoslavlipik/depositphotos

ВЛК не перевіряє, чи є у людини кожна хвороба зі списку Міноборони і не проводить повної діагностики їхнього стану здоров'я. Для того, щоб визначити ступінь придатності, комісія проводить базовий огляд і ознайомлюється з результатами аналізів. За цими показами визначає, чи є у людини порушення, і шукає його у станах зі списку, пояснює директорка Департаменту охорони здоровʼя МОУ Оксана Сухорукова.

Щоб визначити придатність, ВЛК також зважає на попередні медичні висновки та діагнози, які встановили призовнику чи військовому раніше.

"Враховуючи те, що лікарі ВЛК не встановлюють діагноз, а роблять експертні висновки спираючись на результати медичного огляду і медичні документи від інших лікарів-спеціалістів, люди, направлені на ВЛК, мають принести відповідні медичні висновки з собою", – говорить Оксана Сухорукова.

Тобто, якщо людина скаржиться на якесь хронічне захворювання, то повинна показати ВЛК документи, які це підтверджують. Після базового огляду її направляють на додаткове "вузьке" обстеження до іншої лікарні.

"Коли людина приходить на ВЛК і скаржиться лікарю, що його турбує підвищений тиск, то лікар обов'язково має запросити попередні обстеження, якісь виписки або конвективні висновки, які підтверджують наявність у людини цієї проблеми. Бо він може, наприклад, вже знаходитися на диспансерному нагляді у сімейного лікаря чи кардіолога. І тоді, врахувавши ці дані, вирішують, чи треба додатково оглядати пацієнта за рамками лікарень, які є в наявності ВЛК", – пояснює лікарка.

Після додаткових обстежень військовозобовязаний приносить до ВЛК задокументовані висновки, які додають до особистої картки медогляду.

Далі у розкладі хвороб медкомісія шукає ці хворобу та стан і ступінь придатності, якому вони відповідають. Потім встановлює "придатний", "непридатний", "придатний до служби у військових частинах" чи "тимчасово непридатний" військовозобов'язаний, який пройшов ВЛК.

Олена Седлецька каже, що різниця між відсутністю порушень функцій і "незначим" порушенням функцій органів або "помірним" і "значним" порушеннями зі списку, дуже помітна. Вони залежать лише від чітких проявів захворювань.

"У медицині є дуже велика різниця у цих станах. Суперечливих моментів у нас не було, тому що існують документи, які є підставою для винесення рішення. Лікар не пише висновок просто через те, що так захотів. У кожної хвороби є свої прояви та наслідки, а при якійсь хворобі наслідків може не бути. І саме цим ми аргументуємо висновки", – пояснює голова Дніпровської ВЛК.

Одна з найбільших проблем, яку не вирішили у теперішній редакції наказу – ВЛК не враховує сукупність легких хвороб, коли робить висновки про придатність, каже юрист Андрій Новак. Тобто визначають лише одне найбільш гостре захворювання і за ним вирішують – придатна людина, чи ні.

"Не обов'язково мати одну велику хворобу, щоб бути непридатним.

Можна мати з десяток маленьких незначних, які фактично унеможливлюють не те, що проходження військової служби, а й нормальне існування в побуті. Тому це також було б добре вирішити у подальшому", – каже юрист.

Олена Седлецька зауважує, що обстежувати людину за кожною хворобою ВЛК не може через брак ресурсів та часу. Якщо в людини немає яскраво вираженого захворювання і сильних скарг на здоров'я, вона буде придатною.

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів – офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато, і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", – говорить лікарка.

Директорка Департаменту охорони здоров'я МОУ розповідає, що кількість ВЛК у порівнянні з 2022 роком збільшили майже вдвічі. У 2022 їх було 513, зараз – 970. Однак є проблема – нестача лікарів-спеціалістів, яких можна було б долучити до комісій.

За те, щоб забезпечити ВЛК всіма потрібними засобами та інструментами, відповідають керівники медзакладів на місцях, пояснює Оксана Сухорукова.

Щоб встановити ступінь придатності ВЛК користується попередніми медичними висновками svyatoslavlipik/depositphotos

Скільки часу виділили, щоб пройти комісію?

Раніше для того, щоб пройти військово-лікарську комісію, військовозобовязаному виділяли 4 дні. Тепер максимальний час для цього – 14 днів. Якщо ж скарг за станом здоров’я немає – можна пройти спрощений медогляд.

"Якщо у людини немає скарги за станом здоров'я або вони незначні, огляд можна пройти й за 3-4 дні. Буває так, що від здачі аналізів до отримання довідки ВЛК проходить три години. Але ці терміни можуть бути більшими за 14 днів, якщо ми знаходимо якесь захворювання і відправляємо до інших міських лікарень", – каже Олена Седлецька.

До змін у законі, щоб визнати військовозобовʼязаного непридатним для служби, вистачало висновків однієї ВЛК. Зараз необхідно пройти ще один медичний огляд в іншої комісії і підтвердити висновки першої. Це може бути наступна за рівнем – штатна ВЛК регіону. Пройти її також потрібно у виділений термін 14 днів.

У наказі йдеться про те, що з документами, які потрібні для огляду, військово-лікарська комісія може ознайомитися й в електронному форматі. Для цього медичні записи повинні вестися в електронному реєстрі охорони здоров'я, наприклад, у Helsi. Однак прийти на обстеження все одно доведеться, а записатися на нього можна через електронну чергу.

Для військових, які лікуються за кордоном, передбачені дистанційні ВЛК. Треба лише мати направлення командирів та документи про лікування в іноземних медзакладах. Втім після повернення такі військові все ж мають пройти обовʼязкову ВЛК.

Як оскаржити висновок ВЛК?

У нових правилах доповнили й процедуру оскарження постанов військово-лікарської комісії.

Щоб подати заяву на перегляд її рішення до вищої за рівнем ВЛК чи до суду, треба мати оригінал медичної довідки або засвідчену копію. Її можна зробити у нотаріуса чи в лікаря, який встановлює медичний висновок.

Повторне обстеження в іншому медзакладі потрібно буде пройти упродовж місяця після того, як заяву приймуть.

"Нотаріуси іноді відмовляються засвідчувати медичні документи. Тому потрібно або завчасно, не знаючи, чи вона коли-небудь знадобиться, одразу запросити копію довідки в лікаря, або назавжди попрощатися з оригіналом медичного висновку", – говорить Андрій Новак.

Юрист розповідає, що раніше військові частини могли давати військовослужбовцям направлення для проходження ВЛК лише на декілька днів. Якщо комісія визнавала військового тимчасово або повністю непридатним, йому доводилося повертатися до військової частини, поки висновок ще не затвердили.

Тепер разом із висновком про ступінь придатності ВЛК може оформити постанову, де вкаже, що військовому потрібне звільнення за станом здоров'я на 30 днів. Тому йому не доведеться виконувати службові обов'язки і бойові завдання в той час, коли непридатність ще не підтвердили.

Які хвороби "мігрували" з однієї категорії придатності до іншої

Раніше ті, хто мали "помірні порушення функцій хребта" визнавалися непридатними або обмежено придатними. Тепер вони придатні для служби в окремих частинах та підрозділах. А люди з "незначними порушеннями функцій хребта" були обмежено придатними, проте тепер їх вважатимуть придатними повністю.

Люди з ампутацією частини руки чи ноги нижче рівня верхньої третини гомілки вважалася обмежено придатними у воєнний час. Тепер усіх, хто має ампутацію кінцівки, мають визнати повністю непридатними.

Військові або військовозобов'язані з ішемічною хворобою серця з серцевою недостатністю першої стадії були обмежено придатними, а зараз будуть придатними повністю.

Ще придатними стали ті, хто має грижі з помірними або незначними порушеннями функцій, однак такі люди не зможуть служити в ДШВ.

Люди, які мають "незначні порушення функцій хребта" будуть придатними до служби yacobchuk1/depositphotos

Раніше чоловіків, які мали злоякісні новоутворення у ремісії визнавали обмежено придатними, а тепер – повністю придатними. А люди зі злоякісними новоутвореннями нижньої губи, шкіри та інших органів, які "повільно прогресують", зможуть служити у військових частинах, ТЦК чи медичних підрозділах.

Люди з розумовою відсталістю також будуть придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та медичних підрозділах. Оксана Сухорукова каже, що місце, де зможе служити така людина, залежатиме від її здібностей. Це визначатимуть після того, як вона пройде базову військову підготовку.

"Звертаю увагу, що люди з розумовою відсталістю легкого ступеня мають коефіцієнт інтелектуальності в діапазоні 50-69 балів (у дорослих, ментальний вік на рівні 9-12 років). Більшість дорослих людей з таким станом здоровʼя можуть працювати, підтримувати соціальні зв’язки та бути корисними членами суспільства", – говорить представниця МОУ Оксана Сухорукова.

За попереднім списком хвороб, обмежено придатними визнавали людей, які мають короткозорість або далекозорість будь-якого ока більш ніж 8 діоптрій, тепер статус "придатних до служби у військових частинах та ТЦК" належатиме людям з порушеннями зору більш ніж 6 діоптрій.

Люди, які мають астигматизм, теж будуть або "придатними" або "придатними до служби у військових частинах, ТЦК, медичних підрозділах". Це залежатиме від того, наскільки сильно у військовозобов'язаних буде порушена можливість бачити. "Непридатними" ж можуть стати тільки з повною сліпотою одного або двох очей.

Крім того, статус "придатних" зможуть отримати люди з цукровим діабетом. Якщо вони матимуть легкий ступінь, який можна буде зберігати з допомогою дієти – будуть повністю придатними, якщо ж матимуть середній ступінь діабету – придатними до служби у певних частинах.

Повністю придатними до служби будуть й військовозобов’язані з безсимптомним носійством ВІЛ.

"Вони є такими ж людьми як ми, вони не несуть загрозу суспільству. Ці люди будуть служити – якщо вони є безсимптомними носіями ВІЛ з повною імунною компенсацією. Якщо вони, наприклад, є безсимптомними носіями з імунною субкомпенсацією, то вони будуть служити в обмежених частинах, у вищих навчальних військових закладах, в службах логістики і забезпечення. Якщо важка форма, то вони будуть непридатні", – пояснює Оксана Сухорукова.

Служити у ТЦК та СП, військових частинах, медичних підрозділах зможуть ті, у кого виявлять незначні психічні розлади, які виникли через зловживання психоактивними речовинами. Однак МОУ пояснює, що такі люди повинні критично ставитися до свого стану й поведінки та припинити вживати.

Також цей ступінь придатності встановлять військовозобов’язаним з легкими формами біполярних розладів з нечастими нападами, ПТСР з помірно вираженими симптомами та стабільним перебігом, обсесивно-компульсивним та помірним депресивним розладами.

Хто з військовозобовʼязаних "непридатний" до служби за станом здоров’я?

Після всіх оглядів ВЛК може визнати призовника непридатним до військової служби, якщо підтвердить у нього:

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби, які не можна вилікувати.

Активний прогресуючий туберкульоз з виділенням мікробактерій або розпадом легеневої тканини.

Тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів.

ВІЛ з сильним порушенням функцій імунної системи.

Первинні або вторинні злоякісні новоутворення з віддаленими метастазами, які неможливо вилікувати хірургічним шляхом.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної тканин, які швидко та повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями.

Доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів, які швидко прогресують і значно порушують їхні функції.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій.

Тяжкі та помірно виражені стійкі органічні та симптоматичні психічні розлади.

Тяжкі та стійкі розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

Шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, які часто повторюються.

Стійкі невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади з прогредієнтним перебігом.

Різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

Глибоку та тяжку розумову відсталість або розумову відсталість помірного ступеня.

Запальні хвороби центральної нервової системи, які швидко прогресують і значно порушують функції.

Хвороби центральної нервової системи, які швидко чи повільно прогресують і значно порушують функції.

Епілепсію з частими епілептичними нападами або вираженими психічними розладами.

Хвороби периферичної нервової системи та м'язів, які швидко прогресують та значно порушують функції.

Хвороби повік, сльозового апарату, які значно порушують зорові або рухові функції на обох очах.

Різко виражені зі значно вираженим зниженням можливості бачити та частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, катаракту, хвороби та ураження зорових шляхів.

Відшарування та розрив сітківки на одному або обох очах зі значно зниженою можливістю бачити або після безуспішного хірургічного лікування.

Глаукоми у розвиненій стадії на обох очах.

Усі форми косоокості, стійкий параліч рухових м'язів очного яблука.

Гіперметропію, міопію, астигматизм, короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр.

Сліпоту одного або обох очей, відсутність одного чи обох очних яблук.

Хронічний середній отит після хірургічного лікування з неповною епідермізацією та виділеннями.

Стійкі вестибулярно-вегетативні розлади тяжкого ступеню, хвороба/синдром Меньєра.

Стійку глухоту на обидва вуха.

Некоронарогенні хвороби серця, порушення легеневого кровообігу, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація міокарду, ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вад серця із серцевою недостатністю IIБ - III стадії.

Гіпертонічну хворобу III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней.

Ішемічну хворобу серця із серцевою недостатністю IIБ - III стадії.

Цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій.

Хвороби артерій, артеріол та капілярів, хвороби вен, набутий артеріовенозний свищ, спадкову гемолітичну телеангіектазію, непухлинний невус, хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів зі значними та помірними порушеннями кровообігу та функцій.

Усі форми геморою з частими загостреннями та вторинною анемією.

Хвороби верхніх дихальних шляхів, голосових складок і гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання.

Хронічні хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Щелепно-лицьові аномалії зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, хвороби апендикса, неінфекційний ентерит та коліт, хвороби кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій.

Виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій.

Хвороби печінки, жовчного міхура, підшлункової залози зі значними порушеннями функцій

Грижу зі значними порушеннями функцій.

Дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатку звичайну, герпетиформний дерматит, поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, універсальний псоріаз.

Інфекційні артропатії, запальні поліартропатії, системні хвороби сполучної тканини, анкілозуючий спондилоартрит зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами.

Артрози та інші ураження суглобів, хвороби м'яких тканин, остеопатії і хондропатії зі значними та помірними порушеннями функцій.

Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, кінцівок, набуту плоскостопість зі значними порушеннями функцій.

Двосторонні ампутації верхніх або нижніх кінцівок; односторонню ампутацію нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки, односторонню ампутацію верхньої або нижньої кінцівки.

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини зі значними порушеннями функцій.

Хвороби хребта зі значними порушеннями функцій.

Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок зі значними порушеннями функцій та нирковою недостатністю.

Хвороби нирки і сечоводу, уретри та сечовивідної системи зі значними порушеннями функцій.

Хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Запальні хвороби органів малого тазу у жінок зі значними порушеннями функцій.

Незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Вроджені вади розвитку нервової системи, ока, вуха, обличчя та шиї, системи кровообігу, органів дихання, щілини губи та піднебіння, органів травлення, статевих органів, сечової, кістково-м'язової системи, хромосомні аномалії зі значними порушеннями функцій.

Травми голови та шиї, носа, вуха, губи та ротової порожнини; ушкодження структур слухової системи, травми ока та орбіти, травми горла, трахеї, гортані, внутрішньочерепна травма травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів, наслідки ураження центральної нервової системи зі значними порушеннями функцій.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів зі значними порушеннями функцій.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравму зі значними порушеннями функцій.

Травми верхніх та нижніх кінцівок переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу.

Термічні та хімічні опіки, відмороження зі значними порушеннями функцій, тяжку акубаротравму.

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами зі значними порушеннями функцій.

Недостатній фізичний розвиток, вага тіла менше 45 кг або зріст нижче 150 см, високорослість, незбалансоване харчування виявлені під час призову на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом після надання відстрочки протягом одного року.

Розлади вегетативної нервової системи швидко або повільно прогресуючі зі значними порушеннями функції.

Ангіотрофоневроз кінцівок III - IV стадії.

Заїкання із захлинанням високого ступеня, що охоплює весь мовний апарат та робить мову мало зрозумілою.

Військовозобовязані з глибокою, тяжкою розумовою відсталістю будуть непридатними до служби shefkate/depositphotos

Хто з призовників буде мати статус "придатний до служби у військових частинах, ТЦК, медзакладах та військових вишах"?

ВЛК може визнати військовозобовʼязаного придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони, якщо той матиме:

Клінічно вилікуваний туберкульоз.

Хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій.

ВІЛ з імунною субкомпенсацією.

Стани після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, рак нижньої губи, рак шкіри.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної тканин, які не прогресують або прогресують повільно з помірними та незначними порушеннями функції кровотворної системи і нечастими загостреннями.

Доброякісні новоутворення з помірними порушеннями функцій.

Хвороби крові та кровотворних органів, імунодефіцити, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями.

Хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету, недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин з помірними порушеннями функцій.

Легкі психічні прояви органічних та симптоматичних психічних розладів.

Помірні або легкі розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин через залежність.

Розлади настрою (афективні) з рідкими приступами та тривалими проміжками повного клінічного здоров'я.

Помірно виражені, тривалі або повторні невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні психічні розлади.

Помірно виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій з нестійкою компенсацією або компенсовані.

Розумову відсталість легкого ступеня.

Запальні хвороби центральної нервової системи з помірними порушеннями функцій.

Хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують, з помірними порушеннями функцій.

Епілепсію з поодинокими і рідкими епілептичними нападами без психічних порушень.

Хвороби периферичної нервової системи з помірними порушеннями функцій.

Різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон'юнктиви на одному або на обох очах.

Різко виражені хвороби ока та його придаткового апарату з прогресуючим, значно вираженим зниженням зорових функцій та частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах.

Відшарування та розрив сітківки на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування.

Усі форми глаукоми у розвиненій або початковій стадії на одному оці або у початковій стадії обох очей.

Співдружню косоокість за відсутності бінокулярного зору.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока від 6,0 до 12,0 дптр. або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр.

Гостроту зору обох очей з корекцією до 0,5, гостроту зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2.

Двобічну тяжку приглухуватість.

Некоронарогенні хвороби серця, порушення легеневого кровообігу, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація міокарду, ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вад серця із серцевою недостатністю I- IА стадії.

Гіпертонічну хворобу III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней, гіпертонічна хвороба II стадії.

Ішемічну хворобу серця із серцевою недостатністю IIА стадії.

Цереброваскулярні хвороби з помірними порушеннями функцій.

Хвороби артерій, артеріол та капілярів, хвороби вен, набутий артеріовенозний свищ, спадкову гемолітичну телеангіектазію, непухлинний невус, хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів з незначними порушеннями кровообігу та функцій або без них.

Усі форми геморою з випадінням вузлів 2-3 стадії.

Хронічні хвороби органів дихання з помірними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Легку персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості.

Щелепно-лицьові аномалії з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій (лише тяжкі гострі захворювання або сильні дефекти щелеп).

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, хвороби апендикса, неінфекційний ентерит та коліт, хвороби кишечника та очеревини з помірними та незначними порушеннями функцій.

Виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки з помірними порушеннями функцій.

Хвороби печінки, жовчного міхура, підшлункової залози з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями.

Поширений псоріаз, часто рецидивуючі форми обмеженої та поширеної екземи, дифузний нейродерміт з обмеженою ліхеніфікацією шкірного покриву, дискоїдний червоний вовчак, фотодерматити, вульгарний іхтіоз, рецидивуючу багатоформну еритему.

Інфекційні артропатії, запальні поліартропатії, системні хвороби сполучної тканини, анкілозуючий спондилоартрит з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями.

Артрози та інші ураження суглобів, хвороби м'яких тканин, остеопатії і хондропатії з помірними порушеннями функцій.

Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, кінцівок, набуту плоскостопість з помірними порушеннями функцій.

Хвороби хребта з помірними порушеннями функцій.

Гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок з помірними та незначними порушеннями функцій без ниркової недостатності.

Хвороби нирки і сечоводу, уретри та сечовивідної системи з помірними порушеннями функцій.

Хвороби чоловічих статевих органів з помірними порушеннями функцій.

Хвороби молочної залози з помірними порушеннями функцій.

Запальні хвороби органів малого тазу у жінок з помірними порушеннями функцій.

Незапальні хвороби жіночих статевих органів з помірними порушеннями функцій.

Вроджені вади розвитку нервової системи, ока, вуха, обличчя та шиї, системи кровообігу, органів дихання, щілини губи та піднебіння, органів травлення, статевих органів, сечової, кістково-м'язової системи, хромосомні аномалії з помірними порушеннями функцій.

Травми голови та шиї, носа, вуха, губи та ротової порожнини, ушкодження структур слухової системи, травми ока та орбіти, травми горла, трахеї, гортані, внутрішньочерепну травму, травми черепних нервів, наслідки ураження центральної нервової системи з помірними порушеннями функцій.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів з незначними порушеннями функцій.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма з незначними порушеннями функцій.

Травми верхніх та нижніх кінцівок, ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу з помірними порушеннями функцій.

Термічні та хімічні опіки, відмороження, інші дії зовнішніх чинників з помірними порушеннями функцій, акубаротравму середнього ступеня тяжкості.

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами з помірними порушеннями функцій.

Стійкі значно виражені розлади вегетативної нервової системи.

Ангіотрофоневрози I-II стадії.

Заїкання із захлинанням високого ступеня, що охоплює весь мовний апарат та робить мову мало зрозумілою.

Неорганічний енурез.

Кого можуть визнати "придатним" до служби у війську?

Отримати статус "придатного" за висновком військово-лікарської комісії зможе військовозобов’язаний, у якого виявлять такі хвороби і стани:

Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.

Хронічні вірусні гепатити без порушення функцій або з незначним порушенням.

Хвороба, яка зумовлена ВІЛ або його безсимптомне носійство.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної тканин у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій з незначними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів, які не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями.

Хвороби щитоподібної залози, усі типи цукрового діабету, недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми.

Легкі невротичні, пов'язані із стресом, і соматоформні розлади з виходом в одужання.

Запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Хвороби центральної нервової системи, які повільно прогресують, з незначними порушеннями функцій.

Епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Хвороби периферичної нервової системи з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон'юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей.

Помірно виражені хвороби ока та його придаткового апарату з з рідкими загостреннями, які не прогресують, на одному оці або незначно виражені на обох очах.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока від 3,0 до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах від 2,0 до 3,0 дптр.

Дихромазія, аномальна трихромазія.

Однобічний або двобічний середній отит, без виділень з повною епідермалізацією, залишкові явища хвороб середнього вуха та соскоподібного відростка.

Вестибулярно-вегетативні розлади середнього та легкого ступеня тяжкості; меньєроподібні стани.

Середньо-тяжка двобічна приглухуватість.

Хвороби серця без серцевої недостатності.

Гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней; гіпертонічна хвороба II стадії.

Ішемічна хвороба серця із серцевою недостатністю I стадії.

Цереброваскулярні хвороби з незначними порушеннями функцій.

Усі форми геморою з рідкими загостреннями при успішному лікуванні.

Поліпозні, негнійні або гнійні синусити; парези та паралічі гортані з помірним порушенням функції голосоутворення та дихання; спастична дисфонія середньої тяжкості; хронічний декомпенсований тонзиліт; стійкий розлад барофункції вуха або навколоносових пазух, а також викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання.

Хвороби органів дихання з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без його порушень.

Інтермітуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення. хвороби порожнини рота, слинних залоз та щелеп.

Пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню.

Щелепно-лицьові аномалії без порушень функцій.

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, хвороби апендикса, неінфекційний ентерит та коліт, хвороби кишечника та очеревини без порушень функцій.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій.

Хвороби печінки, жовчного міхура, підшлункової залози з незначними порушеннями функцій або без порушення функцій.

Грижа з помірними та незначними порушеннями функцій.

Обмежені, рідко рецидивуючі форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміту, червоний плоский лишай.

Всі форми гніздового облисіння та вітиліго; обмежена склеродермія; себорея, ускладнена абсцедувальними вуграми, хронічна кропивниця, рецидивний набряк Квінке.

Інфекційні артропатії, запальні поліартропатії, системні хвороби сполучної тканини, анкілозуючий спондилоартрит з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями.

Артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, набута плоскостопість з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Хвороби хребта з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Хвороби нирок з незначними порушеннями функцій.

Хвороби уретри та сечовивідної системи з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Хвороби чоловічих статевих органів з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Хвороби молочної залози з незначними порушеннями функцій.

Запальні хвороби органів малого тазу у жінок з незначними порушеннями функцій. Незапальні хвороби жіночих статевих органів з незначними порушеннями функцій.

Вагітність, пологи та післяпологовий період без ускладнень.

Вроджені вади розвитку нервової системи, ока, вуха, обличчя та шиї, системи кровообігу, органів дихання, щілини губи та піднебіння, органів травлення, статевих органів, сечової, кістково-м'язової системи, хромосомні аномалії з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Травми голови та шиї, носа, вуха, губи та ротової порожнини; ушкодження структур слухової системи; травми ока та орбіти; травми горла, трахеї, гортані; внутрішньочерепна травма травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів без порушень функцій.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма без порушень функцій.

Травми верхніх та нижніх кінцівок, ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Термічні та хімічні опіки, відмороження, інші дії зовнішніх чинників з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій; акубаротравма легкого ступеня.

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами з незначними порушеннями функцій або без порушень функцій.

Стійкі помірно виражені вегетативні розлади.

Помірне заїкання або недомовлення, що робить мову недостатньо виразною.

Люди з безсимптомним носійством ВІЛ будуть придатними до служби у війську sinenkiy/depositphotos

Хто стане "тимчасово непридатним" до військової служби?

Статус "тимчасово непридатного" та того, хто "потребує лікування" отримає військовозобовязаний, якщо у нього виявлять:

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби, носійство їхніх збудників.

Сифіліс, гонококову інфекцію, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз.

Кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетому, дерматофітію, оніхомікоз. Стани після гострих хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування хвороб ендокринної системи.

Стан після первинних гострих невротичних порушень, адаптаційні розлади та ПТСР після епізоду загострення.

Стани після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Стани після перенесених хвороб вуха та соскоподібного відростка або хірургічного лікування

Стани після перенесених гострих хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих хронічних хвороб органів дихання або хірургічного лікування.

Захворювання слизової оболонки порожнини рота, слинних залоз і язика, які можна вилікувати.

Стани після перенесених гострих хронічних хвороб органів травлення, хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих хронічних хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини, хірургічного лікування.

Стани після перенесених гострих хронічних хвороб сечостатевої системи, хірургічного лікування.

Стани після лікування травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх чинників.

Недостатній фізичний розвиток, виявлений під час прийняття на військовий облік, призову на строкову військову службу чи службу за контрактом, за відсутності патологічних змін з боку органів і систем.

Кому належатиме статус "непридатний з переоглядом через 6-12 місяців"?

ВЛК визнає військовозобов’язаного непридатним, який повинен пройти медичний огляд знову через термін від 6 до 12 місяців, якщо підтвердить йому:

Активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини або позалегеневий туберкульоз.

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів з помірними порушеннями функцій.

Травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів тазу, політравму з помірними порушеннями функцій.

Повний список хвороб та станів, якими буде керуватися ВЛК, коли встановлюватиме придатність, та пояснення до них можна знайти у наказі Міністерства оборони.

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