ВР ухвалила два законопроєкти про роботу наукових установ: стосуються звань і строків перебування на посаді

Рада прийняла два законопроєкти, які стосуються наукових установ

Верховна Рада у першому читанні ухвалила два законопроєкти, які стосуються наукових установ.

Вони встановлюють нові правила присвоєння наукових звань та строк перебування на керівних посадах, повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Законопроєкт №9601 має на меті дебюрократизувати частину процесів у МОН.

"Зараз учені звання доцента, професора і старшого дослідника присвоюють учені ради університетів та наукових установ. Після цього їх затверджує Атестаційна колегія МОН, що, фактично, є зайвою бюрократичною формальністю. Тепер учені звання будуть присвоювати безпосередньо заклади своїм співробітникам, а інші заклади (за потреби) зможуть визнавати ці звання. Без втручання міністерства", – зазначив Лісовий.

Також передбачається передання функції ліцензування освітньої діяльності від МОН до Державної служби якості освіти.

Законопроєкт №10424 передбачає встановлення ключових показників ефективності (KPI) для керівників наукових установ та встановлення обмеження перебування на керівних посадах строком у 10 років.

"Нині у законі "Про наукову і науково-технічну діяльність" не передбачено оцінювання роботи обраних керівників державних наукових установ, водночас управлінці можуть обіймати посади необмежену кількість часу. Наша ж мета – розблокувати соціальний ліфт для молоді у науці", – написав міністр.

При визначенні КРІ враховуватимуть рівень міжнародної науково-технічної співпраці, рівень значущості результатів діяльності для потреб економіки та суспільства України, рівень перспектив кадрового забезпечення тощо.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон, який зменшує навчальне навантаження для викладачів вишів.