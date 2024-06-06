ВР ухвалила два законопроєкти про роботу наукових установ: стосуються звань і строків перебування на посаді
Верховна Рада у першому читанні ухвалила два законопроєкти, які стосуються наукових установ.
Вони встановлюють нові правила присвоєння наукових звань та строк перебування на керівних посадах, повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.
Законопроєкт №9601 має на меті дебюрократизувати частину процесів у МОН.
"Зараз учені звання доцента, професора і старшого дослідника присвоюють учені ради університетів та наукових установ. Після цього їх затверджує Атестаційна колегія МОН, що, фактично, є зайвою бюрократичною формальністю. Тепер учені звання будуть присвоювати безпосередньо заклади своїм співробітникам, а інші заклади (за потреби) зможуть визнавати ці звання. Без втручання міністерства", – зазначив Лісовий.
Також передбачається передання функції ліцензування освітньої діяльності від МОН до Державної служби якості освіти.
Законопроєкт №10424 передбачає встановлення ключових показників ефективності (KPI) для керівників наукових установ та встановлення обмеження перебування на керівних посадах строком у 10 років.
"Нині у законі "Про наукову і науково-технічну діяльність" не передбачено оцінювання роботи обраних керівників державних наукових установ, водночас управлінці можуть обіймати посади необмежену кількість часу. Наша ж мета – розблокувати соціальний ліфт для молоді у науці", – написав міністр.
При визначенні КРІ враховуватимуть рівень міжнародної науково-технічної співпраці, рівень значущості результатів діяльності для потреб економіки та суспільства України, рівень перспектив кадрового забезпечення тощо.
Нагадаємо, Рада ухвалила закон, який зменшує навчальне навантаження для викладачів вишів.