"Пенсія вже не лякає": як соцмережі реагують на "дискредитаційне" фото від Пенсійного фонду

Реакція українців на дискредитацію Пенсійного фонду через фото

Вранці 28 березня Пенсійний фонд України повідомив про "спробу дискредитації" установи. Причиною такої заяви стало фото жіночих сідниць, опубліковане у Telegram-каналі у ніч проти 28 березня.

Знімок, який не супроводжувався текстом, невдовзі видалили.

Пенсійний фонд попросив читачів "не шукати прихованих сенсів" у повідомленні.

"Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід", – додали в установі.

Українці відреагували на цю ситуацію численними мемами. Найкреативніші – у нашій підбірці.

"Укрпошта" опублікувала "продовження" фото Пенсійного фонду. У компанії додали: ноги на ньому "не фейкові".

@ukrposhta/X

@ukrposhta/X

Ініціативу підхопила компанія "Дніпро-М", оприлюднивши свою версію "продовження".

@dnipro_m/X

Водночас у Yasno не оминули нагоду "проінструктувати" українців, як знімати показники лічильників. До того ж запропонували два варіанти.

@YASN0_ua/X

@YASN0_ua/X

Низка користувачів жартувала про пенсію. Дехто писав, що тепер вона його не лякає, а хтось розгледів у фото "мотивацію" від Пенсійного фонду.

@doppelganger815/X

@karaylo/X

@oleshkysands/X

@RudijLis/X

Інші користувачі відзначили осучаснення Пенсійного фонду, яке відбулося трохи із запізненням.

@nemethys/X

У Facebook навіть вирішили допомогти Пенсійному фонду з "осучасненням", створивши для установи новий логотип.

Діма Коваленко/Facebook

Дехто навіть перевів жарт у наукову площину, зробивши допис про "символічно-знакове кодування чорного одягу".

Раніше ми писали, як українці відреагували на глобальний збій у Facebook та Instagram.