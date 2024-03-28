"Пенсія вже не лякає": як соцмережі реагують на "дискредитаційне" фото від Пенсійного фонду
Вранці 28 березня Пенсійний фонд України повідомив про "спробу дискредитації" установи. Причиною такої заяви стало фото жіночих сідниць, опубліковане у Telegram-каналі у ніч проти 28 березня.
Знімок, який не супроводжувався текстом, невдовзі видалили.
Пенсійний фонд попросив читачів "не шукати прихованих сенсів" у повідомленні.
"Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід", – додали в установі.
Українці відреагували на цю ситуацію численними мемами. Найкреативніші – у нашій підбірці.
"Укрпошта" опублікувала "продовження" фото Пенсійного фонду. У компанії додали: ноги на ньому "не фейкові".
Ініціативу підхопила компанія "Дніпро-М", оприлюднивши свою версію "продовження".
Водночас у Yasno не оминули нагоду "проінструктувати" українців, як знімати показники лічильників. До того ж запропонували два варіанти.
Низка користувачів жартувала про пенсію. Дехто писав, що тепер вона його не лякає, а хтось розгледів у фото "мотивацію" від Пенсійного фонду.
Інші користувачі відзначили осучаснення Пенсійного фонду, яке відбулося трохи із запізненням.
У Facebook навіть вирішили допомогти Пенсійному фонду з "осучасненням", створивши для установи новий логотип.
Дехто навіть перевів жарт у наукову площину, зробивши допис про "символічно-знакове кодування чорного одягу".
Раніше ми писали, як українці відреагували на глобальний збій у Facebook та Instagram.