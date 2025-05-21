"Нарешті постане перед судом, який не зможе купити": як українці реагують на вбивство експолітика Портнова
Експолітик з оточення Януковича Андрій Портнов
PortnovUA/Telegram
21 травня біля американської школи в Мадриді застрелили українського експолітика з оточення Януковича Андрія Портнова. Його вважали впливовим "тіньовим" куратором українських судів.
У 2018 році щодо Портнова відкривали кримінальне провадження за державну зраду. Однак за рік СБУ його закрила.
Вбивство чиновника сколихнуло соцмережі. "УП. Життя" зробила добірку реакцій від українців.
Багато користувачів пригадали кримінальні діяння Портнова, покарання за які він уникнув.
Mykola Malukha/Facebook
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Не забули й за іспанського "сусіда" Портнова – блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді.
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Інші користувачі взялися за вже звичну для себе справу – створення жартів і мемів.
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