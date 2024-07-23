Реанімобіль від благодійників вже рятує життя немовлят Київщини

Сучасний неонатальний реанімобіль на базі Volkswagen Crafte, який нещодавно благодійники передали Київській обласній дитячій лікарні №2 у Білій Церкві, вже працює та рятує життя немовлят.

Карету швидкої допомоги вартістю понад 6 млн грн придбали, завдяки фінансуванню компанії PepsiCo в Україні та сприянню БФ "Твоя опора" за підтримки Київської ОВА.

Перший виїзд на новому реанімобілю відбувся 8 липня. За цей час неонатальна бригада медзкаладу перевезла вже 8 новонароджених з Білоцерківського пологового будинку до КОДЛ №2.

"Ми мріяли про такий реанімобіль 10 років, тому переоцінити вдячність PepsiCo Україна та БФ "Твоя опора" неможливо. Ваша доброта та небайдужість відображатимуться в кожній дитині, вчасно перевезеній на новому реанімобілі з необхідним сучасним оснащенням.

Виїзна бригада вже оцінила роботу на ньому – комплектація та комфорт на вищому рівні, вони просто щасливі можливості працювати ще ефективніше. Ви дійсно є нашою опорою!", - зазначила Наталія Бігарі, Генеральна директорка Київської обласної дитячої лікарні №2.

Виїзна неонатальна бригада КОДЛ №2 перевозить немовлят, які потребують екстреної допомоги. За 2023 рік здійснено понад 120 перевезень дітей. За допомогою нового реанімобіля лікарня зможе відчутно збільшити кількість перевезень - до 200-230 дітей на рік.

"Підвищення якості та доступності медичних послуг для усіх мешканців Київщини, і великих і маленьких, безумовний пріоритет Київської ОВА. Тому ми цінуємо щире бажання та активні дії благодійників, які підтримують нас у виконанні цих завдань", - коментує Леся Карнаух, заступниця голови Київської ОДА.

PepsiCo в Україні опікується дитячими лікарнями – за останній рік передано в медзаклади країни 41 інкубатор і два реанімобілі. Авто для КОДЛ №2 – третя карета "швидкої" від компанії.

"Місія PepsiCo – дарувати посмішки. Передане обладнання — шанс на життя для найменших сердець. Лише минулого року PepsiCo в Україні спрямувала близько 200 млн грн на благодійні ініціативи.

І цього року компанія об'єднала зусилля з БФ "Твоя опора", щоб продовжити підтримку і сприяти покращенню якості життя українських сімей", - говорить Катерина Турчанінова, керівниця відділу із зв'язків з громадськістю компанії PepsiCo в Україні.

"Партнерство фондів та бізнесу здатне забезпечити швидкий реальний результат. Без допомоги PepsiCo в Україні медзаклад міг би ще довго очікувати на вкрай необхідний вже нині реанімобіль.

Така підтримка особливо важлива в нинішніх умовах, коли країна-агресор прицільно б’є по дитячих закладах.

У медиків має бути можливість швидко та безпечно евакуювати маленьких пацієнтів, і події з обстрілом лікарні "Охматдит", на жаль, це вкотре доводять", - зауважила Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора".

Проєкт став стартом ефективного партнерства PepsiCo в Україні та БФ «Твоя опора». Об’єднавши зусилля, партнери реалізують ще більше важливих проєктів задля порятунку маленьких життів. Серед найближчих партнерських ініціатив – допомога у подоланні наслідків ракетного удару по НДСЛ "Охматдит".

PepsiCo в Україні виділяє $1 млн, за які з допомогою фонду буде закуплено необхідне дороговартісне медичне обладнання, в тому числі й 2 реанімобілі.