Який вигляд матимуть оновлені кабінети реформованої старшої школи? У МОН показали приклади

Анна Коваленко — 26 серпня, 20:25
У відомстві показали приклади облаштування приміщень ліцеїв
У Міністерстві освіти і науки показали типове облаштування навчальних класів, просторів мистецької галузі, STEM-лабораторій і кабінетів робототехніки у ліцеях Нової української школи.

Облаштування класної кімнати
Кабінет у новій українській школі
Класне приміщення
Кабінет у реформованому ліцеї
Приклад облаштування кабінету
Лабораторія в профільній школі
Приміщення для теоретичного навчання
Кабінет профільного ліцею
Так, кольорами кабінетів мистецької галузі визначити білий, теплий бежевий, айворі та світле дерево.

У STEM-лабораторіях та кабінетах робототехніки переважатимуть акцентні кольори – яскравий жовтий та теплий помаранчевий. У МОН вважають, що такий простір допоможе учням мислити творчо та сміливо.

У приміщеннях для теоретичного навчання будуть світлі нейтральні кольори, що підтримуватимуть концентрацію.

Для природничих кабінетів обрали бірюзовий, м'ятний, небесно-блакитний та фіолетовий, аби "формувати відчуття зв’язку з природою, середовищем та наукою".

Наразі в МОН тримає розробка інструкцій з облаштування кабінетів і лабораторій для нової української школи.

Нагадаємо, від першого вересня в деяких українських школах стартує перший етап пілотування реформи старшої профільної школи, в межах якої учні обиратимуть напрями навчання самостійно в академічних ліцеях або здобуватимуть професії у професійних закладах освіти.

Для пілотних ліцеїв уряд виділив 500 мільйонів гривень – їх мають витратити на облаштування навчальних кабінетів та лабораторій. Ще майже стільки отримають ліцеї по всій країні для створення STEM-просторів.

