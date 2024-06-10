У лідерів – майже 18 см: новий рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів
Ресурс World Population Review оприлюднив нове дослідження розмірів пенісів чоловіків з усього світу. Рейтинг очолили представники африканських країн, а закрили його – азійці.
Середня довжина статевого члена у світі становить 12,9-13,92 сантиметра, йдеться на сайті World Population Review.
Середня довжина статевого члена українців складає 14,2 сантиметра, що вище за середній світовий показник. Також це більше, ніж у росіян – вони мають 14,16 сантиметра.
Поруч з Україною розташувалися Велика Британія (14,3 сантиметра), Швейцарія (14,25 сантиметра) та Словаччина, Албанія й Кірибаті (по 14,19 сантиметра).
Топ-10 країн із найдовшим середнім розміром пеніса:
- Судан – 17,95 сантиметра;
- Демократична Республіка Конго – 17,92 сантиметра;
- Еквадор – 17,59 сантиметра;
- Республіка Конго – 17,33 сантиметра;
- Гана – 17,31 сантиметра;
- Нігерія – 17,0 сантиметра;
- Венесуела – 16,93 сантиметра;
- Ліван – 16,82 сантиметра;
- Колумбія – 16,75 сантиметра;
- Камерун – 16,65 сантиметра.
До 10 країн, де середній розмір пеніса є найменшим, увійшли:
- Таїланд – 9,43 сантиметра;
- Північна Корея – 9,60 сантиметра;
- Камбоджа – 9,84 сантиметра;
- Непал – 9,98 сантиметра;
- М'янма – 10,10 сантиметра;
- Лаос – 10,14 сантиметра;
- В'єтнам – 10,15 сантиметра;
- Шрі-Ланка – 10,18 сантиметра;
- Південна Корея – 10,80 сантиметра;
- Філіппіни – 10,85 сантиметра.
Серед європейців лідирують нідерландці (15,6 сантиметра), поляки (15,41 сантиметра) та шведи (15,36 сантиметра).
Важливо, що наведені дані не можна назвати абсолютно точними. По-перше, масштаби досліджень у кожній країні різняться. По-друге, метод опитування є менш надійним, у порівнянні з вимірюванням. Однак навіть вимірювання також може бути не репрезентативним, адже чоловіки з більшим розміром пеніса ймовірніше згодяться на участь у дослідженні.