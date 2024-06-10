Усі розділи
Підтримати УП

У лідерів – майже 18 см: новий рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів

Альона Павлюк — 10 червня, 15:10
У лідерів – майже 18 см: новий рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів
Рейтинг країн світу за середньою довжиною пенісів
Boytaro1428/Depositphotos

Ресурс World Population Review оприлюднив нове дослідження розмірів пенісів чоловіків з усього світу. Рейтинг очолили представники африканських країн, а закрили його – азійці.

Середня довжина статевого члена у світі становить 12,9-13,92 сантиметра, йдеться на сайті World Population Review.

Середня довжина статевого члена українців складає 14,2 сантиметра, що вище за середній світовий показник. Також це більше, ніж у росіян – вони мають 14,16 сантиметра.

Поруч з Україною розташувалися Велика Британія (14,3 сантиметра), Швейцарія (14,25 сантиметра) та Словаччина, Албанія й Кірибаті (по 14,19 сантиметра).

Топ-10 країн із найдовшим середнім розміром пеніса:

  • Судан – 17,95 сантиметра;
  • Демократична Республіка Конго – 17,92 сантиметра;
  • Еквадор – 17,59 сантиметра;
  • Республіка Конго – 17,33 сантиметра;
  • Гана – 17,31 сантиметра;
  • Нігерія – 17,0 сантиметра;
  • Венесуела – 16,93 сантиметра;
  • Ліван – 16,82 сантиметра;
  • Колумбія – 16,75 сантиметра;
  • Камерун – 16,65 сантиметра.
Карта середньої довжини пенісів у світі
Середня довжина пенісів за країнами
World Population Review

До 10 країн, де середній розмір пеніса є найменшим, увійшли:

  • Таїланд – 9,43 сантиметра;
  • Північна Корея – 9,60 сантиметра;
  • Камбоджа – 9,84 сантиметра;
  • Непал – 9,98 сантиметра;
  • М'янма – 10,10 сантиметра;
  • Лаос – 10,14 сантиметра;
  • В'єтнам – 10,15 сантиметра;
  • Шрі-Ланка – 10,18 сантиметра;
  • Південна Корея – 10,80 сантиметра;
  • Філіппіни – 10,85 сантиметра.

Серед європейців лідирують нідерландці (15,6 сантиметра), поляки (15,41 сантиметра) та шведи (15,36 сантиметра).

Важливо, що наведені дані не можна назвати абсолютно точними. По-перше, масштаби досліджень у кожній країні різняться. По-друге, метод опитування є менш надійним, у порівнянні з вимірюванням. Однак навіть вимірювання також може бути не репрезентативним, адже чоловіки з більшим розміром пеніса ймовірніше згодяться на участь у дослідженні.

Читайте також :
Україна посіла 92 місце у світовому рейтингу щастя. Які країни увійшли в топ
Реклама:

Головне сьогодні