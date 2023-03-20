Україна посіла 92 місце у світовому рейтингу щастя. Які країни увійшли в топ

Фінляндія шостий рік поспіль стала найщасливішою країною світу за версією рейтингу World Happiness Report.

Водночас Україна посіла 92 місце у рейтингу найщасливіших країн World Happiness Report 2023, пише CNN.

У 2021 році вона була на 110 місці, а у 2022 році – на 98-му.

Автори звіту зазначають, що в Україні відбулося "зростання доброзичливості" протягом 2020 та 2021 років. У 2022 році доброзичливість людей різко зросла в Україні, але впала в Росії.

"Незважаючи на масштаби страждань і збитків в Україні, оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, ніж після російської анексії 2014 року", – йдеться у звіті.

Дослідники кажуть, що оцінки життя підкріплюються більш сильним відчуттям спільної мети, доброзичливості та довіри до керівництва держави.

Які країни стали найщасливішими у світі?

У першу двадцятку в рейтингу світового щастя 2023 потрапили:

Фінляндія;

Данія;

Ісландія;

Ізраїль;

Нідерланди;

Швеція;

Норвегія;

Швейцарія;

Люксембург;

Нова Зеландія;

Австрія;

Австралія;

Канада;

Ірландія;

США;

Німеччина;

Бельгія;

Чехія;

Велика Британія;

Литва.

Звіт World Happiness Report, підготовлений ООН, ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 150 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки – у цьогорічному звіті йдеться про період з 2020 по 2022 рік.

Звіт визначає найщасливіші країни та чинники, які впливають на щастя людей, зокрема: тривалість життя, здоров'я, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, відчуття свободи при ухваленні основних життєвих рішень, щедрість людей, низький рівень корупції.

Скандинавські країни (Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція та Норвегія) отримали дуже високі оцінки за всіма параметрами.

Ізраїль за останній рік піднявся з дев’ятого місця на четверте.

Зазвичай одні й ті ж країни з року в рік з'являються в топ-20, але у цьогорічному рейтингу з'явився новий "лідер" – Литва.

"За останні шість років ця балтійська країна неухильно піднімалася з 52-го місця у 2017 році до 20-го у 2023. Інші балтійські країни Естонія (31 місце) та Латвія (41 місце) також піднімаються в рейтингу", – йдеться у звіті.

Водночас Франція випала з "двадцятки найщасливіших" та опинилась на 21 місці в цьогорічному звіті.

Польща посіла 39 місце, Латвія – 41, Японія – 47, Китай – 64, РФ – 70, Грузія – 90.

Нижче за Україну у рейтингу щастя опинилися Кот-д'Івуар, Габон, Нігерія, Камерун, Мозамбік, Ірак, Палестина, Марокко, Іран, Сенегал, Мавританія, Буркіна-Фасо, Намібія, Туреччина, Гана, Пакистан і Нігер (ця країна в Західній Африці посіла останнє 109 місце).

За словами дослідників, "загальна доброзичливість" у світі зросла приблизно на 25%, порівняно з періодом до пандемії, а "глобальне щастя" не постраждало за три роки COVID-19.

Нагадаємо, станом на вересень 2022 року 68% українців вважали себе щасливими, незважаючи на війну.