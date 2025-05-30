Рейтинг ЗВО України: МАУП – перший серед приватних університетів

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" оприлюднив оновлений рейтинг українських закладів вищої освіти (ЗВО) за результатами акредитацій освітніх програм у 2019-2024 роках. Згідно експертизи, Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) посіла найвищу позицію серед приватних університетів України.

Підсумковий рейтинг був сформований на основі результатів офіційних акредитаційних експертиз, які проводить НАЗЯВО – державний орган, що відповідає за оцінювання якості вищої освіти в Україні. І саме ця експертиза, на думку фахівців "Євроосвіти", є найбільш комплексним та об’єктивним інструментом оцінювання ефективності роботи українських університетів.

Усього до рейтингу увійшли 208 українських ЗВО, в яких за цей час було акредитовано щонайменше п’ять освітніх програм. Під час ранжування укладачі спиралися на:

кількість акредитованих програм;

наявність програм з оцінкою "зразкова";

кількість умовно акредитованих і неакредитованих програм.

Для об’єктивності показники було нормалізовано за спеціальними формулами, що дозволяють порівнювати результати різних закладів незалежно від масштабу. На їхній основі було розраховано інтегральний показник Ra, за яким і сформовано підсумковий рейтинг.

Результати експертизи НАЗЯВО – це прозорий орієнтир для абітурієнтів, роботодавців і всієї академічної спільноти.