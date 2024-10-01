Річниця почесного найменування: 5-а штурмова бригада Києва відзначає важливу дату

5 окрема штурмова Київська бригада сьогодні з гордістю вшановує День захисників і захисниць України!

Це свято відваги, честі та безмежної любові до Батьківщини. Наші воїни щодня на передовій доводять, що дух українського народу незламний, а свобода — безцінна.

Особливий цей день для нас й тим, що сьогодні ми також відзначаємо річницю вручення нашій бригаді почесного найменування "Київська". Це не просто символ, а свідчення нашої тісної єдності зі столицею України та її захисниками.

Ми стоїмо на захисті кожного дому, кожної родини, кожного метра нашої землі. Сьогодні ми віддаємо честь нашим героям, живим і полеглим, тим, хто виборює майбутнє для наступних поколінь. Наша боротьба триває, і ми неодмінно переможемо!

Слава героям! Слава Україні!