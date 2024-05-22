Успішність школярів продовжує погіршуватися: найбільше це помічають вчителі у містах
За рік зменшилася кількість вчителів початкових шкіл, які заявляють про зниження рівня знань в учнів. Однак у школярів базової школи у містах ситуація зворотна – дедалі більше вчителів вказують на погіршення їхньої успішності.
Про це йдеться у дослідженні Державної служби якості освіти.
Динаміка результатів навчання у початковій школі є такою:
- 35% міських та 35% сільських педагогів зазначили, що рівень знань учнів з української мови погіршився (44% та 56% минулого року);
- 36% міських та 37% сільських вчителів помітили зниження успішності школярів при вивченні іноземної мови (47% та 52% торік);
- 34% міських та 34% сільських педагогів стверджують, що рівень знань учнів з математики упав (40% та 45% минулого року).
Серед вчителів базової школи панує думка, що результати навчання школярів продовжують погіршуватися.
Педагоги у містах стали песимістичніше оцінювати знання учнів:
- 59% вважають, що погіршилася успішність з української мови (торік – 48%);
- 50% української літератури (торік – 44%);
- 49% – з фізики (торік – 40%).
Вчителі у селах мають іншу думку:
- про зниження рівня знань з української мови говорять 36% педагогів (53% – минулого року);
- з іноземної мови – 36% (64% – минулого року);
- з математики – 47% (55% – минулого року).
Водночас побільшала кількість вчителів, які відмічають покращення вміння вчитися, зокрема:
- планувати час – 52% у місті та 55% у селі (торік – 50% і 53%);
- самостійно виконувати завдання – 57% у місті та 59% у селі (торік – 57% і 56%);
- організовувати свою роботу – 60% у місті та 62% у селі (торік – 58% всюди);
- здійснювати самооцінювання – 56% у місті та 60% у селі (торік – 51% всюди).
Також дослідження показало, що, на думку вчителів, лише 63% учнів у містах та селах розуміють свої навчальні цілі. Критично й системно мислити вміють 47% міських і 46% сільських школярів, а висловлювати свою думку – 61% та 63%.
Дослідження проводилося з 26 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року методом анкетування. У дослідженні взяли участь 118 закладів загальної середньої освіти, зокрема, 118 керівників, 3860 вчителів, понад 10 тисяч батьків учнів і 3763 учні (переважно десятикласники).
Нагадаємо, дослідження PISA-2022 показало, що в Україні дуже помітний розрив у результатах учнів, які мешкають у сільській місцевості та великих містах.
Зокрема, їхня різниця в балах з математики становить 92 бали. Це означає, що дітям, які проживають у сільській місцевості, необхідно понад 4,5 року навчання, аби досягти рівня знань учнів, які навчаються у міських школах. У галузі читання та природничо-наукових дисциплін ситуація схожа.