У Рівному через зґвалтування 15-річної дівчини затримали 35-річного чоловіка
Поліцейські затримали 35-річного рівнянина, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. За скоєне йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Як повідомила прес-служба поліції Рівненської області, 16 лютого суд задовольнив клопотання слідчого та відправив підозрюваного на 60 діб у СІЗО.
За повідомленням правоохоронців, житель Рівного познайомився з 15-річною студенткою на одному із сайтів. Деякий час вони спілкувалися онлайн, а 14 лютого домовилися про зустріч.
"Чоловік, який достеменно знав про юний вік дівчини, спочатку покатав її на авто по місту, а потім поїхав у безлюдне місце. Там, попри опір дитини, зґвалтував її та відвіз додому”, – йдеться у повідомленні.
Постраждала розповіла все матері, яка одразу повідомила про це правоохоронцям.
Через шоковий стан потерпіла не могла чітко описати ані транспортний засіб, ані кривдника, зазначають у поліції.
Упродовж ночі оперативники розшукували зловмисника. Його затримали за місцем проживання в Рівному.
Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 3 статті 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).
Нагадаємо, на Рівненщині завершилося досудове розслідування у справі про сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою. Його, за версією слідства, вчиняв засновник релігійної організації.