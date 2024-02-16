У Рівному через зґвалтування 15-річної дівчини затримали 35-річного чоловіка

За скоєне чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі

Поліцейські затримали 35-річного рівнянина, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. За скоєне йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненської області, 16 лютого суд задовольнив клопотання слідчого та відправив підозрюваного на 60 діб у СІЗО.

За повідомленням правоохоронців, житель Рівного познайомився з 15-річною студенткою на одному із сайтів. Деякий час вони спілкувалися онлайн, а 14 лютого домовилися про зустріч.



"Чоловік, який достеменно знав про юний вік дівчини, спочатку покатав її на авто по місту, а потім поїхав у безлюдне місце. Там, попри опір дитини, зґвалтував її та відвіз додому”, – йдеться у повідомленні.

Поїхав у безлюдне місце і попри опір дитини, зґвалтував її Нацполіція України

Постраждала розповіла все матері, яка одразу повідомила про це правоохоронцям.

Через шоковий стан потерпіла не могла чітко описати ані транспортний засіб, ані кривдника, зазначають у поліції.

Упродовж ночі оперативники розшукували зловмисника. Його затримали за місцем проживання в Рівному.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 3 статті 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).

Нагадаємо, на Рівненщині завершилося досудове розслідування у справі про сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою. Його, за версією слідства, вчиняв засновник релігійної організації.