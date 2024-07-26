Мінкульт пропонує позбавляти нагород проросійських діячів за рішенням РНБО

В Україні ініціювали законопроєкт, який розширює механізм позбавлення державних нагород та почесних звань осіб, що підтримують російську агресію. Відповідно до документа, забрати почесті можна буде і за допомогою рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону.

"Історія, коли люди, які мають українські державні нагороди чи звання і виїхали до Росії, не нова. Ця проблема бере початок ще у 2014 році", – зазначив він.

За словами в. о. міністра, у чинному законодавстві відсутні інструменти, які б дозволяли позбавити таких осіб державних нагород.

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Новий законопроєкт, запропонований президентом, передбачає розширення підстав для позбавлення державних нагород.

"Законопроєкт передбачає позбавлення нагород не тільки за тяжкі кримінальні злочини, але й за дії, спрямовані на дискредитацію України, проти політики миру, національної гідності та безпеки", – повідомив Карандєєв.

Документ нового законопроєкту потребує внесення змін до кількох ключових законодавчих актів України, зокрема: кримінального та кримінально-процесуальго кодексів, закону про державні нагороди України та податкового законодавства.

Карандєєв каже, що офіційний список осіб, які можуть бути позбавлені нагород, Міністерство культури поки що не складало, але громадськість провела значну роботу в цьому напрямку.

"На сьогодні існує перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, введений Верховною Радою. Цей перелік включає тих, хто підтримує агресію Росії та Білорусі проти України", – зазначив Карандєєв.

За його словами, законопроєкт передбачає два основних механізми для прийняття рішень про позбавлення нагород:

Рішення суду; Рішення РНБО, яке вводиться в дію указом президента.

"Це відповідає існуючій практиці судочинства та процедурі присвоєння почесних звань і нагород", – пояснив міністр.

Він також підкреслив, що права людини при цьому не порушуються, оскільки надання чи позбавлення нагород не є збільшенням чи зменшенням прав.

Карандєєв висловив сподівання, що депутати Верховної Ради з розумінням ставляться до необхідності прийняття відповідних законодавчих змін.

"Багато з них брали участь у громадському обговоренні цієї проблеми та ініціювали відповідні зміни", – підкреслив він.

Міністр також зазначив, що цей законопроєкт буде одним з перших, який розгляне Верховна Рада після початку пленарних засідань.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.