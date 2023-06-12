Фестиваль анімації у Загребі нагородив росіян, приховавши, що вони представляють Росію

Всесвітній фестиваль анімаційних фільмів у Загребі (Animafest Zagreb) нагородив дві російські роботи. При цьому організатори приховали, що вони представляють Росію та зняті на бюджетні кошти.

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На це звернула увагу програмна директорка українського Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська у своєму Facebook.

"Цього тижня відбувся ще один великий і важливий фестиваль у Загребі. Минулого року я була запрошена як член журі та читала там лекцію про розвиток нашої індустрії. ... Вчора на Анімафесті оголосили переможців. Головний приз отримав російський фільм, профінансований урядом Росії. ... Тим самим, який нещодавно залишив цілий регіон без даху над головою, а ще більше – без води", - написала Верлінська.

Йдеться про фільм "Ванлав" режисерки Варі Яковлєвої, що отримав гран-прі в секції короткого метру.

Згадка про Росію відсутня навіть на постері. Фото: Animafest Zagreb

Верлінська зазначила, що з фільму вирізали вступні титри про фінансування від Міністерства культури РФ. У фестивальних матеріалах також ніде не згадувалося, що цей фільм представляє Росію.

Також немає згадки про РФ в ще одному нагородженому російському фільмі – "Шкарпетки для зірки" Ольги Тітової. В описі до фільму сказано, що фільм створено на SMF Animation Studio – тобто Союзмультфільмі. Цій стрічці журі в Загребі дали нагороду як Найкращому фільму для дітей.

І в цьому мультику - ані згадки про РФ. Фото: Animafest Zagreb

Під постом Верлінської свої коментарі залишили представники Animafest Zagreb. Артдиректор Даніель Суліч написав, що підтримує Україну, однак росіяни, які проти війни, на його думку, можуть брати участь у міжнародних заходах.

"Цей фільм фінансувався з державного бюджету, але виробництво почалося до цього жорстокого нападу. Режисерка […] виступала проти війни і виїхала з країни. Вона вирішила прибрати державного орла зі свого фільму і відмовилася від державного фінансування нового фільму", – пояснив Суліч зникнення згадки про Мінкульт РФ з титрів.

Кадр з фільму "Ванлав"

А сербська історикиня анімації Андріяна Ружич написала, що "не згодна з тим, що ми повинні скасовувати, стирати і знищувати фільми російських авторів" та закликала "подолати політичні проблеми на фестивалях анімації і оцінювати мистецтво". "Адже саме воно допоможе нам подолати демона війни", – додала вона.

У той же час один із членів журі фестивалю, нідерландський аніматор Хіско Хюлсінг підтвердив, що організатори Animafest Zagreb не вказували, що стрічка "Ванлав" була профінансована бюджетом РФ. На підтвердження він додав фото каталогу, у якому відсутня згадка про країну-агресора.

Один із членів журі підтвердив, що не знав, що фільм російський. Фото: Hisko Hulsing

"Як член журі я відчуваю себе ошуканим. У каталозі не вказано, що він російський. Я уявлення не мав, що фільм російський чи що він знятий на російські державні гроші. Якби я знав, у нас би була зовсім інша дискусія, оскільки я боровся за український фільм "Маріуполь, сто днів", - зазначив Хюлсінг.

Він додав, що про те, що анімація російська, членам журі повідомили вже після обрання переможців. Також, за його словами, їх запевнили, що це – незалежний фільм.

Українська стрічка "Маріуполь. 100 ночей" Софії Мельник також отримала відзнаку на Animafest Zagreb – Спеціальну згадку. Анімація розповідає історію дівчинки, яка опинилася сама в місті, яке знищує агресор. Прототипом героїні стала чотирирічна Аліса, яка пережила облогу Маріуполя та яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з "Азовсталі".