Сестра чоловіка, дружина брата – як сказати одним словом? Перевірте, чи розбираєтеся у родинних зв'язках. ТЕСТ

Якщо слова "свекруха", "теща" і "зять" для нас звичні і зрозумілі, то хто такий швагро – зазвичай треба подумати, а назва "дядина" взагалі зустрічалася хіба в українських народних казках.

Родинні зв'язки бувають заплутані і неочевидні (як от своячка і дівер), а бувають і цілком логічні (як братова чи сваха). Пропонуємо перевірити, чи добре ви розбираєтеся у назвах спорідненостей. Ну ж бо згадайте, ким ви доводитеся вашим близьким?

1/14 Свати – хто це? батьки дружини Принаймні ця назва точно у всіх на язиці – через популярний серіал, який неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. батьки чоловіка Принаймні ця назва точно у всіх на язиці – через популярний серіал, який неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. назва батьків чоловіка і дружини у спілкуванні між собою Принаймні ця назва точно у всіх на язиці – через популярний серіал, який неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів.

2/14 Швагро – це будь-який родич чоловічої статі зі сторони дружини. так Або ще шваґер, шовгор, шваґерко. Залежно від регіону може бути і братом дружини, і зятем, і свояком, однак найчастіше вживається таки як назва чоловіка сестри. так, але найчастіше – це чоловік сестри дружини Або ще шваґер, шовгор, шваґерко. Залежно від регіону може бути і братом дружини, і зятем, і свояком, однак найчастіше вживається таки як назва чоловіка сестри. ні Або ще шваґер, шовгор, шваґерко. Залежно від регіону може бути і братом дружини, і зятем, і свояком, однак найчастіше вживається таки як назва чоловіка сестри.

3/14 Братовою називають дружину брата Логічно, правда? На Волині поширене ще “братиха”. сім'ю брата Логічно, правда? На Волині поширене ще “братиха”. дочку брата Логічно, правда? На Волині поширене ще “братиха”.

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4/14 Дядиною називають тітку зі сторони матері Слово “дядина” часто можна зустріти в українській художній літературі – зокрема, у творах Панаса Мирного, Івана Багмута, Григора Тютюнника та інших. нерідну тітку (дружину рідного дядька) Слово “дядина” часто можна зустріти в українській художній літературі – зокрема, у творах Панаса Мирного, Івана Багмута, Григора Тютюнника та інших. тітку з боку батька Слово “дядина” часто можна зустріти в українській художній літературі – зокрема, у творах Панаса Мирного, Івана Багмута, Григора Тютюнника та інших.

5/14 Як називається сестра чоловіка? братиха Сестру чоловіка можна було звати просто сестрою, але не завжди стосунки в родині складалися аж так добре, щоб таке звернення йшло від душі. Не дарма ж з’явилася приказка: зовиця, як синиця, – все хвостом вертить. швагрова Сестру чоловіка можна було звати просто сестрою, але не завжди стосунки в родині складалися аж так добре, щоб таке звернення йшло від душі. Не дарма ж з’явилася приказка: зовиця, як синиця, – все хвостом вертить. зовиця Сестру чоловіка можна було звати просто сестрою, але не завжди стосунки в родині складалися аж так добре, щоб таке звернення йшло від душі. Не дарма ж з’явилася приказка: зовиця, як синиця, – все хвостом вертить.

6/14 Які зв'язки означає термін свояцтво? кревна рідня “Обізвались Буряки, Гарбузові свояки – Іще живі, ще здорові всі родичі Гарбузові” – в українській народній дитячій пісеньці Гарбуз проводив опитування рідні та свояцтва. брати і сестри між собою “Обізвались Буряки, Гарбузові свояки – Іще живі, ще здорові всі родичі Гарбузові” – в українській народній дитячій пісеньці Гарбуз проводив опитування рідні та свояцтва. спорідненість за шлюбом “Обізвались Буряки, Гарбузові свояки – Іще живі, ще здорові всі родичі Гарбузові” – в українській народній дитячій пісеньці Гарбуз проводив опитування рідні та свояцтва.

7/14 Брат чоловіка для жінки зветься дівер У деяких регіонах ще кажуть “швагро”. Дружину чоловікового брата називають діверкою або ятрівкою. стрийко У деяких регіонах ще кажуть “швагро”. Дружину чоловікового брата називають діверкою або ятрівкою. вуйко У деяких регіонах ще кажуть “швагро”. Дружину чоловікового брата називають діверкою або ятрівкою.

8/14 Своячка – це сестра чоловіка Нині досить рідко вживане, може вживатися стосовно інших родичок дружини жіночої статі або до дружини брата. сестра дружини Нині досить рідко вживане, може вживатися стосовно інших родичок дружини жіночої статі або до дружини брата. тітка дружини Нині досить рідко вживане, може вживатися стосовно інших родичок дружини жіночої статі або до дружини брата.

9/14 Дівер – хто це? брат чоловіка Тепер запам’ятали?) брат дружини Тепер запам’ятали?) син чоловіка від першого шлюбу Тепер запам’ятали?)

10/14 Брат жінки для чоловіка шурин чи шуряк Іноді вживається також свояк та швагер. дівер Іноді вживається також свояк та швагер. брат Іноді вживається також свояк та швагер.

11/14 Батько дружини для чоловіка тесть “Бійся тестя багатого, як чорта рогатого” – існує безліч прислів’їв та приказок про батьків дружини і чоловіка. У цій зятя застерігають брати дружину з багатої сім’ї, аби потім не слухати докорів через недостатні доходи. свекор “Бійся тестя багатого, як чорта рогатого” – існує безліч прислів’їв та приказок про батьків дружини і чоловіка. У цій зятя застерігають брати дружину з багатої сім’ї, аби потім не слухати докорів через недостатні доходи. сват “Бійся тестя багатого, як чорта рогатого” – існує безліч прислів’їв та приказок про батьків дружини і чоловіка. У цій зятя застерігають брати дружину з багатої сім’ї, аби потім не слухати докорів через недостатні доходи.

12/14 Батько дружини для матері чоловіка сват Звучить заплутано, набагато легше сказати – то свати. тесть Звучить заплутано, набагато легше сказати – то свати. свекор Звучить заплутано, набагато легше сказати – то свати.

13/14 Вуйко (вуй) і вуйна – це брат матері з дружиною Ці діалектизми досі поширені на заході України. Брат батька з дружиною звуться стрийко та стрийна. брат батька з дружиною Ці діалектизми досі поширені на заході України. Брат батька з дружиною звуться стрийко та стрийна. брат і сестра дружини Ці діалектизми досі поширені на заході України. Брат батька з дружиною звуться стрийко та стрийна.