Тест
Сестра чоловіка, дружина брата – як сказати одним словом? Перевірте, чи розбираєтеся у родинних зв'язках. ТЕСТ
Hinterhaus Productions/Getty Images
Hinterhaus Productions/Getty Images
Якщо слова "свекруха", "теща" і "зять" для нас звичні і зрозумілі, то хто такий швагро – зазвичай треба подумати, а назва "дядина" взагалі зустрічалася хіба в українських народних казках.
Родинні зв'язки бувають заплутані і неочевидні (як от своячка і дівер), а бувають і цілком логічні (як братова чи сваха). Пропонуємо перевірити, чи добре ви розбираєтеся у назвах спорідненостей. Ну ж бо згадайте, ким ви доводитеся вашим близьким?
Свати – хто це?
Швагро – це будь-який родич чоловічої статі зі сторони дружини.
Братовою називають
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