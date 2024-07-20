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Сестра чоловіка, дружина брата – як сказати одним словом? Перевірте, чи розбираєтеся у родинних зв'язках. ТЕСТ

Людмила Панасюк — 20 липня, 06:00
Hinterhaus Productions/Getty Images
Сестра чоловіка, дружина брата – як сказати одним словом? Перевірте, чи розбираєтеся у родинних зв'язках. ТЕСТ
Hinterhaus Productions/Getty Images

Якщо слова "свекруха", "теща" і "зять" для нас звичні і зрозумілі, то хто такий швагро – зазвичай треба подумати, а назва "дядина" взагалі зустрічалася хіба в українських народних казках.

Родинні зв'язки бувають заплутані і неочевидні (як от своячка і дівер), а бувають і цілком логічні (як братова чи сваха). Пропонуємо перевірити, чи добре ви розбираєтеся у назвах спорідненостей. Ну ж бо згадайте, ким ви доводитеся вашим близьким?

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Свати – хто це?

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Швагро – це будь-який родич чоловічої статі зі сторони дружини.

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Братовою називають

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Дядиною називають

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Як називається сестра чоловіка?

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Які зв'язки означає термін свояцтво?

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Брат чоловіка для жінки зветься

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Своячка – це

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Дівер – хто це?

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Брат жінки для чоловіка

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Батько дружини для чоловіка

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Батько дружини для матері чоловіка

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Вуйко (вуй) і вуйна – це

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Пасинком називають

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