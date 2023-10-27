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Тест

Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках. ТЕСТ

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27 жовтня 2023

Українська мова надзвичайно розмаїта – вона налічує близько 256 тисяч слів. 

Чого тільки вартують українські приказки – короткі образні вислови, які точно описують дійсність. 

Чим багатіє дурень? На яке свято холодно поганому поросяті? Що трапляється, коли бідний жениться? 

У цих та інших приказках нам допомагала розібратися мовознавиця, докторка філологічних наук Маргарита Жуйкова. 

Пропонуємо не чекати, коли рак на горі свисне, а хутчіше проходити тест на знання приказок.

Правила прості: ми вам даємо початок вислову – ви його продовжуєте. 

Втраченого часу й конем не доженеш, тому нумо починати!

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