Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках. ТЕСТ

троюрідна Хвеська "Його мати моїй матері двоюрідна Параска" – про зовсім чужу людину. На місці очікуваного слова "сестра" у приказці використовується поширене ім’я, що вказує на відсутність родинних зв’язків. У традиційному суспільстві спорідненість відігравала важливу роль. Наприклад, всіх родичів належало запрошувати на хрестини, весілля тощо. Також рідня допомагала під час толоки. Тому деякі люди часто намагались придумати для себе цю спорідненість, хоча насправді її не було. троюрідна сусідка "Його мати моїй матері двоюрідна Параска" – про зовсім чужу людину. На місці очікуваного слова "сестра" у приказці використовується поширене ім’я, що вказує на відсутність родинних зв’язків. У традиційному суспільстві спорідненість відігравала важливу роль. Наприклад, всіх родичів належало запрошувати на хрестини, весілля тощо. Також рідня допомагала під час толоки. Тому деякі люди часто намагались придумати для себе цю спорідненість, хоча насправді її не було. двоюрідна Параска "Його мати моїй матері двоюрідна Параска" – про зовсім чужу людину. На місці очікуваного слова "сестра" у приказці використовується поширене ім’я, що вказує на відсутність родинних зв’язків. У традиційному суспільстві спорідненість відігравала важливу роль. Наприклад, всіх родичів належало запрошувати на хрестини, весілля тощо. Також рідня допомагала під час толоки. Тому деякі люди часто намагались придумати для себе цю спорідненість, хоча насправді її не було. двоюрідна сваха "Його мати моїй матері двоюрідна Параска" – про зовсім чужу людину. На місці очікуваного слова "сестра" у приказці використовується поширене ім’я, що вказує на відсутність родинних зв’язків. У традиційному суспільстві спорідненість відігравала важливу роль. Наприклад, всіх родичів належало запрошувати на хрестини, весілля тощо. Також рідня допомагала під час толоки. Тому деякі люди часто намагались придумати для себе цю спорідненість, хоча насправді її не було.