Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках. ТЕСТ

Українська мова надзвичайно розмаїта – вона налічує близько 256 тисяч слів.
Чого тільки вартують українські приказки – короткі образні вислови, які точно описують дійсність.
Чим багатіє дурень? На яке свято холодно поганому поросяті? Що трапляється, коли бідний жениться?
У цих та інших приказках нам допомагала розібратися мовознавиця, докторка філологічних наук Маргарита Жуйкова.
Пропонуємо не чекати, коли рак на горі свисне, а хутчіше проходити тест на знання приказок.
Правила прості: ми вам даємо початок вислову – ви його продовжуєте.
Втраченого часу й конем не доженеш, тому нумо починати!
Читайте також: Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг? ТЕСТ