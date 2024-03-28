Катували ЛГБТК-людей: правозахисники зафіксували злочини росіян на Херсонщині

Росіяни катували та ґвалтували представників ЛГБТК на Херсонщині через їхню сексуальну орієнтацію – правозахисники

Під час окупації правого берега Херсонщини російські військові ув’язнювали, катували та вчиняли сексуальне насильство над представниками ЛГБТК-спільноти.

Причинами тортур були саме орієнтація та гендерна ідентифікація людей, йдеться у звіті громадської організації "Прожектор".

Юристи проєкту протягом березня-вересня 2023 року опитали 107 ЛГБТК-людей, які стали жертвами або свідками злочинів росіян. У самому звіті описані 8 випадків.

"За численними свідченнями та показами людей, які виїхали на той час з окупованих територій, російські військові цілеспрямовано шукали людей, які належать до ЛГБТК-спільноти. Наприклад, є свідчення того, що російські військові змушували чоловіків роздягатися, перевіряли смартфони на наявність застосунків для одностатевих знайомств", – йдеться у звіті.

Чоловіка на ім’я Олексій росіяни тримали у полоні 64 дні. Його затримали через фото гей-тематики, які виявили під час перевірки телефона на блокпості. Чоловіка посадили у фургон і почали бити. Коли Олексія привезли в ізолятор, йому в камеру принесли червону сукню й змушували у ній ходити на допити.

У лесбійки Діани російські військові знайшли вдома прапор ЛГБТК. Коли вони дізналися про орієнтацію дівчини, то вдарили її прикладом автомата по обличчю, одягли мішок на голову і повезли в невідомому напрямку. Через фізичне насилля та погрози Діана нібито погодилася повідомляти інформацію про своїх ЛГБТК-знайомих. Іншим разом дівчина стала свідком розстрілу людей, яких тримали в ізоляторі: з 15 вижило лише четверо.

32-річного Микиту, який є геєм, росіяни затримали за фотографування переміщення їхньої техніки. Його катували електричним струмом, симулювали утоплення та били. За тиждень полону чоловік скинув 20 кілограмів.

За словами правозахисників, жертви злочинів не зверталися до правоохоронців через недовіру до системи. Тому на момент початку дослідження Офіс генерального прокурора не мав зафіксованих воєнних злочинів щодо ЛГБТК-людей з окупованих територій.

За показами інших людей, росіяни також ґвалтували чоловіків-геїв. Одна із жертв, випадок якої відомий правозахисникам, покінчила життя самогубством.

"Покази вказують на те, що під час російської окупації відбулися порушення прав людини ЛГБТК, деякі з яких можуть бути воєнними злочинами або злочинами проти людства.

Після опитування двох осіб юристи ГО "Прожектор" допомогли скласти заяви про кримінальне правопорушення до прокуратури України, і в одній з цих справ обвинувальний акт передано до національного суду", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, українцям, які зазнали сексуального насильства з боку окупантів, планують виплачувати невідкладні проміжні репарації – одноразову грошову допомогу.