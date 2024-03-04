Українцям, які зазнали сексуального насильства з боку окупантів, виплатять "репарації": деталі

Українцям, які зазнали сексуального насильства з боку окупантів, планують виплачувати невідкладні проміжні репарації – одноразову грошову допомогу.

Сума репарацій становить 3 тисячі євро. Пілотна фаза проєкту стартує 15 квітня і триватиме до кінця жовтня 2024 року.

Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції “Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки”.

“Разом з Глобальним фондом тих, хто пережив насильство, та Урядовою уповноваженою з питань гендерної рівності ми ініціювали розробку та впровадження пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час конфлікту.

Ми розробили систему формування таких репарацій, яка передбачає виявлення постраждалих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріїв, і виплату проміжних компенсацій. Ми формуємо дуже серйозну базу для подальшого відновлення справедливості”, – заявила Стефанішина.

Віцепрем’єрка наголосила, що справедливість не повинна мати часових обмежень, а вцілілі потребують підтримки зараз, а не після завершення війни.

Тож у рамках першої фази цього проєкту потерпілим надаватимуть одноразові проміжні компенсації.

“29 лютого ми офіційно стартували з цим проєктом, провели перші засідання. З 1 по 31 березня вже 40 постраждалих пройдуть процедури, необхідні для того, щоб отримати відповідні статуси та перші проміжні репарації”, – сказала віцепрем’єрка.

Олена Зеленська/Telegram

Для реалізації цього проєкту була створена наглядова рада, обов’язками якої є розгляд і затвердження документів, а також формування статистичної інформації про підтверджені випадки сексуального насильства під час війни.



Урядовці та правозахисники працюють над проєктом проміжних репарацій разом з Офісом Генерального прокурора, який безпосередньо розслідує такі злочини, а також із Міністерством юстиції, яке формує реєстр збитків.

Ініціативу також підтримала Олена Зеленська.

“Щоб відновитися, потрібен ресурс. Це стосується як країни, так і окремих людей. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на "класичні" репарації, коли війна закінчиться чи коли Росія погодиться сплатити відшкодування. Діяти треба негайно”, – сказала Перша леді.

Вона зауважила, що все більше потерпілих наважуються говорити про пережите насилля. Станом на 4 березня Генеральна прокуратура України веде вже 274 справи про сексуальне насильство, вчинене російськими окупантами.

Однак потерпілих набагато більше.

Репарації – це не лише економічна підтримка для них, а й крок до відновлення справедливості, пояснила Перша леді.

“Доки не створено міжнародний компенсаційний механізм і конфісковані активи Росії не спрямовані на підтримання України, нам дуже важлива відповідна допомога країн-партнерів”, – додала Зеленська.

Нагадаємо, на початку великої війни Міністерство внутрішніх справ спільно з Ла Страда-Україна розробили інструкцію для потерпілих від сексуального насильства.

Організація Євромайдан SOS також розробила пам’ятку для людей, які пережили сексуальне насильство під час війни або стали його свідком.

