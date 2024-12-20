"Один із символів міста": росіяни обстріляли Херсонську державну морську академію

20 грудня під час масованого російського обстрілу Херсона окупанти пошкодили будівлю Херсонської державної морської академії (ХДМА).

Найбільших ушкоджень зазнав корпус морського фахового коледжу, але ніхто не постраждав, повідомив "Українській правді. Життя" проректор ХДМА Олександр Шумей.

"Всі живі. Заклад працює дистанційно, з початку війни в корпусі заняття не відбувалися. Наразі всередину не пускаємо людей через небезпеку...

Корпуси академії та її структурних підрозділів розкидані по місту. Влучання різного рівня за ці роки є майже скрізь. Найкритичніші в цій будівлі", – сказав педагог.

Заклад працює дистанційно, тож ніхто не постраждав

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Олександр Шумей зауважив, що росіяни вже не вперше пошкоджують один із символів Херсона. Академія горіла внаслідок обстрілу 2 липня 2024 року та, на щастя, ніхто з працівників чи студентів не постраждав.

Будівля була зведена у 1880 році, а відбудована – в 1950-му. Цьогоріч навчальний заклад відзначає 190 років своєї історії. Його навіть згадував Шевченко у своїх листах 165 років тому.

Росіяни вже не вперше пошкоджують один із символів Херсона

Нагадаємо, 20 грудня Херсон зазнав масованого артилерійського обстрілу, росіяни поцілили у житлові будинки та критичну інфраструктуру.

Відомо щонайменше про двох загиблих і 10 поранених. Також пошкоджено Свято-Катерининський собор.

Цього ж дня росіяни атакували балістикою Київ, де пошкодили, зокрема, костел Святого Миколая.