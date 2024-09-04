"Довелось через вікно вилазити на вулицю": охоронець про влучання в університет в Сумах

Центральний вхід до зурйнованого корпусу університету в Сумах

Ввечері 3 вересня ворог скинув керовану авіаційну бомбу на будівлю одного з університетів міста Суми.

Вибух пролунав близько 21:30, повідомили в Сумській ОВА.

Частина корпусу зруйнована, у більшості кабінетів повилітали вікна.

У міськраді повідомили про одного травмованого чоловіка. Йому надали необідну медичну допомогу.

Зруйнований корпус університету в Сумах Суспільне

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64-річний охоронець Ігор Сабуров працює в університеті з 2017 року. В момент вибуху був на роботі.

Охоронець університету, який був на роботі в момент вибуху Суспільне

"Це був цивільний корпус, тут розташовані кафедри патологічної анатомії, громадського здоров'я, електроенергетики, комп'ютерної механіки. Ввечері пролунав вибух. Довелось через вікно в підвалі вилазити на вулицю", – розповів охоронець Ігор Сабуров у коментарі "Суспільному".

Частину корпусу зруйнувала вибухова хвиля Суспільне

За його словами, від шоку вже оговтався, поранень не має.

"Всі живі, слава Богу, охоронник трошки шокований, від послуги швидкої відмовився. Будемо виясняти, поки що немає інформації. Влучання в так званий М-корпус. Знизу борцівська зала, абсолютно цивільний, навчальний корпус", – додав ректор університету Василь Карпуши.