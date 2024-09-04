"Довелось через вікно вилазити на вулицю": охоронець про влучання в університет в Сумах
Ввечері 3 вересня ворог скинув керовану авіаційну бомбу на будівлю одного з університетів міста Суми.
Вибух пролунав близько 21:30, повідомили в Сумській ОВА.
Частина корпусу зруйнована, у більшості кабінетів повилітали вікна.
У міськраді повідомили про одного травмованого чоловіка. Йому надали необідну медичну допомогу.
64-річний охоронець Ігор Сабуров працює в університеті з 2017 року. В момент вибуху був на роботі.
"Це був цивільний корпус, тут розташовані кафедри патологічної анатомії, громадського здоров'я, електроенергетики, комп'ютерної механіки. Ввечері пролунав вибух. Довелось через вікно в підвалі вилазити на вулицю", – розповів охоронець Ігор Сабуров у коментарі "Суспільному".
За його словами, від шоку вже оговтався, поранень не має.
"Всі живі, слава Богу, охоронник трошки шокований, від послуги швидкої відмовився. Будемо виясняти, поки що немає інформації. Влучання в так званий М-корпус. Знизу борцівська зала, абсолютно цивільний, навчальний корпус", – додав ректор університету Василь Карпуши.