"Задіяні майже всі операційні столи": в якому стані перебувають поранені після обстрілу в Полтаві

Постраждалі внаслідок ураження двома балістичними ракетами Полтави перебувають у медичних закладах міста, зокрема обласній лікарні імені М. В. Скліфосовського. Щонайменше 206 потерпілих зазнали різних видів травм, їм надають необхідну допомогу.

Про це повідомляє "Суспільне. Полтава".

Частина поранених, які надійшли до обласної лікарні, перебувають у тяжкому стані у реанімаційному відділені, розповів його завідувач Валентин Білий.

Усі вони на час прибуття до медичного закладу були без свідомості. Станом на 17 годину 3 вересня особи постраждалих не вдалося встановити.

"Хворі, минаючи приймальне відділення, надходили або у відділення, або відразу в операційні. Задіяні майже всі операційні столи, бригади, зокрема анестезіологічні.

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Невідкладну допомогу надавали хірурги, щелепно-лицеві хірурги та травматологи. Є і опіки, є і мінно-вибухові, є і травми-переломи, й осколки є", – поділився Валентин Білий.

Заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко розповів, як шукати рідних, які могли постраждати внаслідок обстрілу.

Зокрема він радить звернутися до департаменту охорони здоров’я міста за номером – 0505052959.

Також можна скористатися телефонами приймальних відділень місцевих лікарень.

0660814276;

0532607185;

0532512095;

0532609716;

0532565946.

Нагадаємо, 3 вересня Росія завдала удару по одному з навчальних закладів Полтави. Для цього країна-агресор використала дві балістичні ракети.

"Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища", – повідомили в Міністерстві оборони України.

Станом на 18 годину 3 вересня відомо про 206 поранених та 47 загиблих.

Після трагедії в Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими.