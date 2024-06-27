Росія створює ілюзію туризму в заповіднику "Асканія-Нова": для цього проводять імітовані екскурсії

Росіяни привозять на територію українського заповідника "Асканія-Нова" працівників промислової харчової сфери, аби створити ілюзію туризму на тимчасово окупованих територіях.

Про те, що на імітованих екскурсіях побувало вже 160 людей, інформує підрозділ при Силах спеціальних операцій ЗСУ Центр національного спротиву.

Відвідувачами заповідника, на території якої РФ розмістила військові об’єкти, стали мешканці Ростовської області та окупованого Криму.

"Таким чином організація екскурсій є цинічним наражанням на небезпеку цивільних осіб.

Центр національного спротиву закликає не брати участь в будь-яких ініціативах ворога та не наражати себе на небезпеку", – йдеться в повідомленні.

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У Telegram окупанти регулярно публікують інформацію про мешканців біосферного заповідника, його флору та закликають відвідувати дендрологічний, зоологічний парки "Асканії", екскурсії степом і нещодавно відкритий на території контактний зоопарк.

Там зазначають, що заповідник – не тільки унікальне осередок збереження флори та фауни регіону, а й "популярне туристичне місце".

Водночас за останній місяць на каналі не можна знайти знімків натовпів туристів. Єдині фото "відвідувачів" – зображення переможців малюнків, які отримали грамоти на території заповідника, а також підлітків, які з великим "ентузіазмом" збирали сіно для копитних.

20 червня колишній український нардеп, а після квітня 2022 року – голова російської окупаційної адміністрації Херсона Володимир Сальдо, опублікував відео "Асканії-Нової".

На ролику зображено пернатих та хвостатих мешканців заповідника, але знову ж таки не видно жодного туриста.

Однак чоловік назвав заповідник "популярним місцем для екскурсій", адже від початку туристичного сезону 2024 року "Асканію-Нову" нібито відвідали понад п’ять тисяч туристів.

"До кінця сезону прогнозують ще не менше 5-7 тисяч гостей", – написав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року росіяни вивезли до окупованого Криму зебр з біосферного заповідника "Асканія-Нова".