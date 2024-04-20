"Витрачають шалені кошти": правозахисниця розповіла, як РФ "перевиховує" українських дітей

Під час короткострокових поїздок українських дітей вчать альтернативної історії і дарують подарунки.

Росіяни фінансують значну кількість програм, метою яких є "перевиховання" українських дітей із тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Як повідомляє "Укрінформ", про це розповіла юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час презентації аналітичної записки "Річниця ордерів на арешт Путіна та Львової-Бєлової за депортацію українських дітей: що це дало і що буде далі?".

Рашевська заявила про зміну підходів Росії: якщо раніше вони вивозили дітей на постійне місце проживання на територію РФ, то зараз їх лише тимчасово перевозять до Росії чи Білорусі в межах програм із "перевиховання".

Мова йде про короткострокові поїздки, що тривають 2-3 тижні: "Культурна карта 85+4", "Університетські зміни", "Більше, аніж подорож".

Час тимчасового вивезення використовують для того, аби навчити дітей російської альтернативної історії. Правозахисниця стверджує, що на поїздки та подарунки витрачають "шалені кошти".

"Це так зване перевиховання. Це одразу кілька порушень міжнародного гуманітарного права. Ми їх узагальнюємо такими номінаціями, як «мілітаризація», «русифікація» та «політична індоктринація» українських дітей.

Вона (РФ) створила величезну кількість програм, відповідно до яких це відбувається. І всі ці програми націлені виключно на дітей з так званих нових регіонів РФ, тобто з окупованих територій України", – зазначила Рашевська.

Експертка каже, що справа щодо депортації українських дітей спирається на статтю 8 Римського статуту – норму, яка встановлює перелік воєнних злочинів.

"Якщо говорити по цій статті, то вбивства і каліцтва українських дітей кваліфікуються і розслідуються через умисне вбивство, умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що цей напад матиме саме такі наслідки", – сказала на заході українська громадська активістка Ольга Айвазовська.

Під час презентації аналітичної записки Уповноважений з прав людини закликав дипломатичних представників країн-партнерів посилити тиск на Російську Федерацію та підтримати Україну, зокрема в межах роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Ми продовжуємо шукати нові шляхи й інструментарії задля притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності" – повідомила Ірина Суслова, Представниця Уповноваженого з прав дитини.

Ольга Айвазовська звернула увагу й на те, що список винуватців має бути розширеним.

"Причетних до знищення цілої генерації українських дітей є набагато більше, ніж дві особи, тому міжнародне правосуддя має розширити список потенційних злочинців", – сказала вона.

Раніше ми розповідали про те, чому росіяни депортують український дітей і як у цьому вони "перевершили" фашистську Німеччину.