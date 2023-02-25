"Табори перевиховання" і зміна віку: правозахисниця розповіла, як росіяни викрадають дітей

Росіяни змінюють персональні дані викрадених з України дітей, що ускладнює їхній пошук.

Зокрема, зафіксовано випадки, коли вони додавали віку дітям, яких вивозили до "таборів перевиховання" у Криму.

Про це повідомила експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час брифінгу в Медіацентрі Україна 24 лютого.

"Я не можу гарантувати, що вони роблять це повсюдно. Однак нами зафіксовані випадки, коли вони змінювали персональні дані дітей, наприклад, під час вивезення у так звані "табори перевиховання" задля того, щоби не отримувати згоду батьків.

Вони фактично дописували їм вік, потім переміщували на територію Криму. Дитина там утримувалася, не маючи змоги повернутися, оскільки відповідно до їхніх документів вона більше не була дитиною, а її свобода пересування була протиправно обмежена Російською Федерацією", – каже правозахисниця.

Є також дуже маленькі діти, які через отримані травми не можуть згадати свої справжні імена.

Катерина Рашевська розповіла про російські "табори перевиховання" для дітей

Катерина Рашевська також розповіла про російські "табори перевиховання" – своєрідні "табори русифікації, мілітаризації та індоктринації". На території Кримського півострова таких таборів 7, а на території Росії – 43.

"В окремі з них діти були вивезені без згоди батьків, і за підробленими документами. Також були випадки, коли приблизно 200 дітей були вивезені і поміщені в "табори", – каже правозахисниця.

Україна вже повідомила до Міжнародного кримінального суду про діяння дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яка "всиновила" українського хлопчика Філіпа з Маріуполя.

"Під час останньої зустрічі з Путіним Марія Львова-Бєлова призабулася або зумисне зманіпулювала віком Філіпа, сказавши, що йому 15 років.

При цьому майже рік тому вона говорила, що Філіпу 16. А якщо порівняти ту інформацію, яку вона надавала, то шляхом калькуляції ми взагалі отримуємо 17 років. Оскільки вона говорила, що Філіп втратив матір у 2017 році у віці 11 років", – каже юристка.

Правозахисниця зазначила, що таке спотворення інформації відбувається часто і персональні дані дітей змінюються не лише під час усиновлення.

За словами правозахисниці, реєстри, які існували в ОРДЛО, а також дані, які окупанти викрали з сиротинців на нових окупованих територіях, уніфікуються з федеральною базою даних про дітей-сиріт РФ.

Щоб ідентифікувати таких дітей, знайти сім’ї, в які їх передали, та репатріювати їх на територію України, знадобляться величезні зусилля, додає Рашевська.

"Ми маємо проблему з ідентифікацією – і це перша проблема, яка стоїть перед державою, яку потрібно вирішувати", – повідомила юристка.

Україні вже вдалося ідентифікувати 16 тисяч депортованих дітей. У 2022 році в російські родини було відправлено 400 дітей – ці дані є на порталі "Діти війни".

"Потрібно спробувати розробити єдиний юридичний механізм для повернення таких дітей. Ми не можемо чекати рік, два, до завершення війни, оскільки певні діти уже досягають 18 років, а для хлопчиків це означає примусовий призов до лав російської армії", – додала Катерина Рашевська.

Також правозахисники зафіксували, що росіяни вивозять дітей під приводом "диспансеризації", яка передбачає медичне втручання російських лікарів.