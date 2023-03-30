Росіяни б'ють викрадених українських дітей за непокору – Герасимчук

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 березня 2023

У Росії викрадених українських дітей психологічно цькують, обзивають за те, що вони українці, і навіть б'ють за непокору.

Про це повідомила Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода. Ранок" 30 березня.

"Дуже часто дітей карають за те, що вони відмовляються говорити російською мовою, відмовляються вчити і співати російський гімн, вставати під час російського гімну. 

Практично всі діти свідчать, що їх психологічно дуже сильно булили, по-різному обзивали за те, що вони українці. Є навіть діти, які свідчать про те, що їх били за таку непокору", – каже Уповноважена з прав дитини.

У дітей були фотодокази, але росіяни змушували їх видаляти усі фото і відео, коли їх передавали батькам. Наразі Герасимчук має лише усні свідчення малечі.

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 Фото: triocean2011/Depositphotos

Уповноважена розповіла, що наразі має інформацію про понад 19,5 тисяч депортованих і примусово переміщених дітей. А самі росіяни називали цифру 744 тисячі "евакуйованих" дітей. 

Деякі діти були вивезені в Росію або переміщені на тимчасово окуповані території України.

"Наразі є інформація 19 514 дітей за фактом звернення локальних влад, рідних, родичів, батьків та свідків депортації та примусового переміщення…

Ми розуміємо що наш список є неостаточним. Мова йде про щонайменше декілька сотень тисяч викрадених російською владою дітей", – каже Герасимчук.

Наразі Україні вдалося повернути 327 дітей.

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