У деяких школах України досі вивчають російську як окремий предмет: звіт мовного омбудсмена

Російську мову в Україні вивчають менше ніж 800 учнів

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь опублікував звіт за 2023 рік про дотримання мовного закону у різних сферах діяльності.

Згідно з ним, в Україні залишилося лише три школи, в яких російська мова викладається як окремий предмет. Водночас 20% дошкільнят не розуміють українську мову.

"УП. Життя" виокремила головні дані щодо використання державної мови у дошкільній освіті, загальній середній школі та позашкільній освіті.

Дошкільна освіта

Станом на 20 липня 2023 року на підконтрольній Україні території працювало 10 863 закладів дошкільної освіти (ЗДО). Це на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

54% з них працювали у звичайному режимі, 30% – у дистанційному, 16% – у змішаному.

У липні 2023 року виховувалися українською мовою 927 144 дошкільняти – це понад 99% від загальної кількості та найвищий показник за всі роки.

Угорською мовою виховувалися 10% дітей у садочках Закарпатської області та 12% – румунською в Чернівецькій області. Іншими мовами виховний процес відбувався для близько 500 дошкільнят по всій Україні.

Водночас 33,9% дітей дошкільного віку не відвідують садочки й виховуються виключно в сім’ях. Там є ймовірність домінування російської.

Зокрема, згідно з опитуванням громадської організації "Спільномова", в якому взяли участь 5-річні вихованці шести київських ЗДО, лише 15% дітей активно використовують українську мову, 65% належать до змішаної групи, а 20% дітей навіть не розуміють українську мову.

Наприклад, до мовного омбудсмена надійшла скарга на виховательку садочка у Броварах, що на Київщині. У ній повідомлялося про те, що жінка під час ігрового заняття на подвір’ї говорила до дітей російською мовою.

За словами виховательки, вона була вимушена використовувати російську, адже там були діти з російськомовних сімей, зокрема переселенці, які ще не розуміли української мови.

Загалом протягом 2023 року до Уповноваженого надійшло 7 скарг на порушення мовного законодавства закладами дошкільної освіти.

Загальна середня школа

У 2023/2024 навчальному році кількість закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) скоротилася на 2,3%, порівняно з даними за 2022/2023 рік. У 12 352 школах навчався 3 867 801 учень (з урахуванням дітей, які за кордоном, але продовжують навчатися дистанційно).

Станом на кінець травня 2023 року у 29% шкіл освітній процес проходив у дистанційному режимі, 37% – у звичайному і 34% – у змішаному.

Кількість ЗЗСО, в яких навчання відбувається виключно українською мовою, у 2023 році склала 12 155 – 98,4%. Крім того, українською навчається 3 834 708 учнів – 99,1%.

447 школярів (0,01%) продовжують навчатися російською мовою на рівні із державною. У 2022/2023 навчальному році таких було 1362.

У 2022 році кількість учнів, що вивчали російську мову у школах, зменшилася у більше, ніж у 100 разів: з 454,8 тисячі у вересні 2021 року до близько 4 тисяч станом на 1 вересня 2022 року.

У 2023/2024 році кількість школярів, що вивчають російську мову як окремий предмет, скоротилася ще у 5 разів – до 768. Російську мову продовжують викладати у трьох школах країни.

Всього на адресу Уповноваженого надійшло 27 звернень щодо порушення мовного законодавства у ЗЗСО. З них 9 – із Києва, 6 – із Дніпропетровської області, 4 – з Одеської, 3 – з Харківської, 2 – зі Львівської, по 1-му з Волинської, Житомирської та Миколаївської.

Також залишається проблемою опанування деякими представниками нацменшин української мови. Зокрема, дослідження показало, що у школах міста Берегове, що на Закарпатті, навчаються 648 дітей ромської національності, 645 з яких навчаються не ромською і не українською, а угорською мовою.

Позашкільна освіта

Освітні послуги в системі позашкільної освіти надаються як в закладах освіти, так й іншими організаціями. Зважаючи на це, залишається неврегульованим застосування державної мови у різноманітних клубах, секціях, курсах, групах, майстер-класах, приватних школах без статусу закладу освіти.

Найбільша кількість звернень громадян пов’язана саме з організаціями, які не є закладами освіти. До Уповноваженого надійшло 23 звернення щодо надання освітніх послуг, лише 5 з яких стосуються діяльності позашкільних закладів освіти (3 – дитячо-юнацькі спортивні школи, 1 – музична школа, 1 – комунальний реабілітаційний центр).