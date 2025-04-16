Salone del Mobile 2025 в Мілані: еволюція дизайну та технологій від світових лідерів

З 8 по 13 квітня 2025 року в павільйонах Fiera Milano відбулася одна з провідних виставок у сфері дизайну інтер'єрів — Salone del Mobile 2025. Цьогоріч основна увага експозиції була зосереджена на темах сталого розвитку та використання екологічних матеріалів. Виставка, що проводиться щорічно з 1961 року, зібрала понад 2000 експонентів.

Команда української дизайн-студії Forspace вп’яте відвідала Salone del Mobile у Мілані. Засновник студії, Ігор Волков, поділився інформацією про нові тренди та інновації, які представили світові виробники. Він також розповів про українські компанії, підкреслюючи їх внесок у розвиток дизайну на міжнародній сцені.

Засновник дизайн-студії Forspace Ігор Волков

Виставка традиційно мала культурну та ділову частини. Центральною фігурою культурної програми Salone del Mobile.Milano 2025 став відомий американський художник Роберт Вілсон. Він презентував свою роботу "Мати" — 30-хвилинну композицію, що поєднує музику, світло та зображення, присвячену шедевру Мікеланджело.

Роберт Вілсон, “Мати”

Також режиссер Паоло Соррентіно спільно зі сценографом Маргерітою Паллі представив інсталяцію La dolce attesa, а французький архітектор П'єр-Ів Рошон показав Villa Héritage - поєднання об'єктів дизайну та мистецтва.

П'єр-Ів Рошон, "Villa Héritage"

Експоненти Salone del Mobile.Milano - 2025

Географія країн, представлених на Salone del Mobile.Milano, вражає своєю різноманітністю. Італія, як країна-організатор, була широко представлена на виставці: відомі бренди, такі як аntoniolupi, VISIONNAIRE та moooi, продемонстрували свою продукцію в преміум-сегменті, підкреслюючи високу якість та інноваційний дизайн, характерні для італійського меблевого виробництва.

Експозиція moooi та експозиція VISIONNAIRE

Відомі іспанські компанії, як-от VIBIA, more та iSiMAR, представили свої новинки на виставці

Експозиція more

Португальські бренди, включаючи CASTRO та SERIP, також брали участь у Salone del Mobile.Milano, та запропонували унікальні дизайнерські рішення

Експозиція SERIP та експозиція CASTRO

Еволюція трендів в дизайні інтер'єру

Індустрія інтер'єрного дизайну зазнала значних змін за останнє десятиліття. Тренди еволюціонували у відповідь на технологічні, соціальні та екологічні виклики. Саме це сформувало нові уявлення про комфорт та естетику.

На початку 2010-х років скандинавський стиль був справжнім хітом. IKEA, Muuto та HAY, популяризували прості форми, світлі відтінки та натуральні матеріали. Мінімалізм витіснив важкі класичні меблі, акцентуючи увагу на функціональності. Простота в дизайні стала символом сучасності, а інтер'єри почали виглядати легшими та відкритішими.

У середині десятиліття з'явився потужний тренд на екологічність. Дизайнери активно використовували вторинні матеріали, а також деревину з FSC-сертифікацією. Виник інтерес до вінтажних меблів та антикваріату як способу сталого споживання. Локальне виробництво стало популярним, і все більше людей обирали індивідуальні замовлення та крафтові вироби.

З появою нових технологій у дизайні почали з'являтися розумні меблі. Інтеграція технологій, таких як розумні столи, крісла з підігрівом та дзеркала з LED-підсвічуванням, стала нормою. Попит на модульні меблі зріс: столи, ліжка та шафи, що трансформуються, дозволяли адаптувати простір до різних умов життя. Пандемія 2020 року ще більше підкреслила важливість меблів для home office, адже робота з дому стала неодмінною частиною життя багатьох людей.

Сьогодні превалюють індивідуальні рішення в дизайні: нестандартні форми, унікальні матеріали та кастомізовані кольори. Замість суворого мінімалізму, в моду повертається концепція "нової розкоші", що передбачає використання глибоких відтінків, оксамиту та деревини рідкісних порід. Біофільний дизайн також переживає бум. Меблі з природними мотивами, зелені стіни та органічні форми стають все більш популярними, створюючи гармонію між людиною і природою.

Експозиція porada, як приклад біофільного дизайну

Інновації Salone del Mobile 2025

Сучасні меблі все частіше демонструють розумні функції, що робить їх більш зручними та функціональними: столи та ліжка, оснащені бездротовою зарядкою, дивани та крісла, які мають підігрів, масаж та вбудовані динаміки, інтерактивні поверхні, що дозволяють змінювати освітлення чи температуру відповідно до потреб користувача. Яскравим прикладом є "розумні" столи від компанії Herman Miller, які аналізують поставу користувача і адаптуються до його звичок.

Попит на стійке виробництво зростає, компанії активно розробляють нові матеріали. Меблі, виготовлені з переробленого пластику та текстилю, альтернативні матеріали, такі як міцелій, біопластик та перероблений метал, деревина з FSC-сертифікацією та натуральні покриття, які не містять токсичних домішок. Наприклад FENIX NTM — інноваційний матеріал для стільниць, який має здатність відновлюватися від дрібних подряпин. На виставці компанія Scavolini презентувала нову кухонну композицію Musa. Вона вирізняється стільницею з сатинованої нержавіючої сталі та сніданковою лавою з матеріалу FENIX NTM®.

Сучасні інтер'єри вимагають гнучкості, тому набувають популярності трансформовані та модульні системи: розсувні стіни та меблі, що змінюють форму, компактні рішення для невеликих квартир - столи-ліжка, дивани з робочими місцями, розбірні конструкції, які можна збирати та перебудовувати під потреби користувача. NOMAD furniture представили на Salone del Mobile 2025 модульні стелажі, які можна змінювати та адаптувати без інструментів.

Перед світовими виробниками постало непросте завдання — змінити філософію технологій на нову, яка відповідатиме концепції співвідношення ціни та якості. Нові тренди повинні враховувати потреби споживачів, сформовані під впливом пандемії COVID-19 та загальною нестабільністю. У найближчому майбутньому ми можемо очікувати на колекції від провідних фабрик, які продемонструють нові матеріали та покращену доступність продукції.

Для українських виробників війна стала не лише неймовірним викликом, але й відкрила перспективи для розвитку. Хоча дефіцит кадрів залишається актуальною проблемою, багато фабрик, наприклад Mirt, BASSA, Donna, завдяки поєднанню високої якості та доступної ціни змогли розширити свою експортну географію, охопивши європейські та інші міжнародні ринки.

Це, безумовно, спонукає їх дотримуватися високих стандартів якості. Європейські країни, своєю чергою, активно підтримують цей процес: спрощують процедури сертифікації, сприяють участі у міжнародних виставках та фінансують окремі проєкти.

Українці демонструють унікальний стиль, сміливі рішення та інноваційний підхід, адже сучасні умови спонукають швидко адаптуватися, приймати ефективні рішення та пропонувати нові ідеї. Варто лише приділити більше уваги маркетинговій стратегії, оскільки популярність іноземних брендів залишається значно вищою. Важливо також отримати стабільний доступ до преміальних матеріалів, які використовують, наприклад, італійські виробники.

Автентичний мінімалізм у перспективі надасть можливість зробити українську продукцію унікальною та впізнаваною. Використання екологічних матеріалів і переробленої сировини може стати новим поштовхом для розвитку галузі. На виставці Salone del Mobile ми побачили експозиції українських виробників меблів в стилі "smart casual", такі як Woodsoft, що вдало поєднують європейську якість з доступною ціною. Наші компанії здатні запропонувати преміальні меблі та вироби з натурального дерева, які потенційно можуть зацікавити споживачів, наприклад, у країнах Близького Сходу.

Варто підкреслити, що вітчизняні виробники легко можуть конкурувати з лідерами ринку в середньому ціновому сегменті. Індивідуальне виробництво меблів дозволяє реалізувати гнучку цінову політику, що є значною перевагою. Хоча деякі виробники все ще випускають копії італійських брендів у різних сегментах, все більше компаній починають пропонувати своїм клієнтам унікальні моделі, розроблені українськими дизайнерами.