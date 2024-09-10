Сексуальне насилля над 12-річним: стали відомі посади поліцейських, яких відсторонили від роботи

Поліцейських Полтавщини відсторонили у зв'язку зі скандалом навколо справи про насильство над 12-річним хлопчиком

Керівництво поліції селища Котельва відсторонили від виконання службових обов’язків через затримку у розслідуванні щодо вчинення сексуального насильства над 12-річним хлопцем на Полтавщині.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

На період службового розслідування від виконання обов’язків відсторонені кілька працівників поліції, серед них:

начальник сектору поліцейської діяльності у селищі Котельва;

його заступник;

інспектор ювенальної превенції;

заступник начальника поліції Зінькова, який тимчасово виконував обов'язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві на момент виявлення злочину.

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Лубінець повідомив, що батьки постраждалого хлопчика раніше зверталися до правоохоронців у Котельві зі скаргою про зґвалтування, однак поліціянти притягли батьків двох неповнолітніх кривдників до адміністративної відповідальності за "хуліганські дії".

Після публічного розголосу та втручання Уповноваженого з прав людини прокуратура ініціювала службове розслідування щодо поліцейських, які займалися справою про побиття та зґвалтування неповнолітнього.

Лубінець зазначив, що його представник у Полтавській області Владислав Носенко особисто відвідав Котелевський районний суд, де розглядалося питання про невиконання батьками кривдників обов’язків щодо виховання дітей. Ознайомившись з матеріалами справи, він виявив низку порушень, які можуть свідчити про недотримання права на справедливий судовий розгляд.

За словами Лубінця, це може стати підставою для подання дисциплінарних скарг до Вищої ради правосуддя, яка має надати правову оцінку діям суддів у цій справі.

Нагадаємо, 30 серпня в соцмережі зв’явився допис, в якому жінка повідомила про випадок сексуального насилля над дитиною на Полтавщині, який стався в червні 2024 року.

Жінка натрапила в інтернеті на відео, на якому троє доросліших хлопців били й ґвалтували палицею 12-річного.

Батьків двох неповнолітніх кривдників притягли до адміністративної відповідальності за "хуліганські дії". Їм призначили штраф у розмірі 850 та 1190 гривень.

Після публічного розголосу та уваги Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження, але за зґвалтування, а сексуальне насилля.

Нещодавно поліція Полтавщини повідомила про підозру у вчиненні сексуального насильства над 12-річним хлопцем двом фігурантам.