У Львові 11-річна дівчинка отримала ураження струмом: вона робила селфі на вагоні потяга

Дитина впала з вагона потяга та травмувалася

У Львові дівчинка-підліток отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Вона піднялася на вагон поїзда, аби зробити селфі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

20 жовтня о 18.40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалася.

На місце події вирушила слідчо-оперативна група. Як їй вдалося встановити, неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі.

"Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала швидку допомогу.

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Дитину з діагнозом "ураження електричним струмом 2-3 ступеню" госпіталізували до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує", – повідомляють у поліції.

Правоохоронці проводять перевірку цього випадку. Вони застерігають: залізничні станції – не місце для забав.

"У жодному разі не намагайтесь підійматися на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи – з летальними наслідками", – кажуть правоохоронці.

Також, за їхніми словами, нерідко діти, які намагаються піднятися на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці.

Раніше ми писали про те, що 71-річний англієць загинув від удару струмом, коли намагався зробити фото в Гімалаях.