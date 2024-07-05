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Вдавали, ніби під час прогулянок роблять селфі: в Одесі затримали трьох коригувальниць РФ

Анна Коваленко — 5 липня, 15:44
Вдавали, ніби під час прогулянок роблять селфі: в Одесі затримали трьох коригувальниць РФ
Жінки намагалися отримати дані про медичні заклади, де лікують українських захисників
Bill Oxford/Getty Images

В Одесі Служба безпеки України викрила трьох жінок, які співпрацювали з ФСБ. Одеситкам, які за винагороду коригували російські ракетні удари по місту, загрожує довічне ув'язнення.

За даними СБУ, до ворожої агентурної групи входили три працівниці місцевої кав'ярні – жінки віком від 19 до 23 років. Вони під виглядом прогулянок Одесою збирали розвіддані для російських спецслужб.

Зловмисниці встановлювали координати потенційних цілей рактно-дронових ударів і в "потрібних" для ФСБ місцях робили фото, зокрема селфі з прив'язкою до місцевості.

Агентки РФ найбільше цікавилися розташуванням військкоматів і медустанов, де укрїнським військовим надають медичну допомогу, а також бойовими позиціями підрозділів ППО та берегової охорони.

Затримані зловмисниці
Служба безпеки України
Листування з куратором
Служба безпеки України
Коригувальниці передають дані
Служба безпеки України
Одеситки листуються з спецслужбами РФ
Служба безпеки України
ВІДЕО ДНЯ

"Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ", – зазначили правоохоронці.

За виконані завдання жінки отримували грошову винагороду від РФ. Як зазначають в СБУ, вони також зверталися до країни-агресора із проханням про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування у російських спецслужбах.

Наразі учасниці групи перебувають під вартою, їм повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану – це злочин, передбачений частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

За вчинене одеситкам загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми писали, що українські правоохоронці також затримали двох агентів ФСБ, які під виглядом пари наречених збирали дані про розташування прикордонних загонів морських охорони в Одесі.

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