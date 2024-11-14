Гроші в обмін на "допомогу" у поверненні додому: шахраї створили нову схему обману родичів полонених

Шахраї створили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у родин полонених та зниклих безвісти.

Вони обіцяють допомогти з обміном і надати фальшиві витяги "з баз даних" офіційних органів, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Родичам пропонують зв’язатися із шахраями нібито для внесення прізвища полоненого у список для обміну. Якщо людина погоджується, їй надають "офіційний рахунок", за яким треба сплатити чималі кошти за "допомогу" у поверненні військового додому.

Як "доказ" офіційності своїх дій шахраї надсилають посилання на сайти реальних організацій, до яких не мають жодного стосунку.

"Зазначимо: це чергова шахрайська схема, розрахована на непростий емоційний стан родичів військовополонених. Будьте пильними, щоби не стати жертвою аферистів", – наголосили у Координаційному штабі.

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Там додали, що довіряти варто лише інформації, розміщеній на офіційних ресурсах. А якщо ви натрапили на шахраїв – треба негайно звернутися до поліції.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, як родинам полонених та зниклих безвісти вберегтися від шахраїв.