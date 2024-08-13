Як родинам полонених та зниклих безвісти вберегтися від шахраїв: пояснює омбудсмен

Шахраї в соцмережах відстежують публічні повідомлення людей, які шукають інформацію про зниклих безвісти або полонених родичів.

Зловмисники можуть представлятися волонтерами, журналістами, представниками державних органів України або РФ, обіцяючи посприяти звільненню полонених, організувати телефонну розмову з близькою людиною або надати інформацію про неї.

Кіберполіція та Офіс Уповноваженого ВР з прав людини нагадали, як родинам вберегтися від такого шахрайства.

"Зловмисники користуються вразливим емоційним станом їхніх родичів та близьких, вводячи в оману та виманюючи персональні дані…

Для досягнення власних цілей вони випитують конфіденційну інформацію (персональні та контактні дані військових, зокрема ПІБ, найменування військової частини/підрозділу, військове звання, статус військового, а також інформацію про банківські картки, фото документів тощо", – пише омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Як вберегтися від шахраїв? Основні поради

Перевіряти джерела інформації.

Кіберполіція радить уникати будь-яких контактів з підозрілими особами.

Завжди з’ясовуйте, хто саме звертається до вас із пропозицією допомоги. Звертайте увагу на офіційні джерела інформації, як-от офіційні сайти державних установ або перевірені організації, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

Детальніше про те, хто займається розшуком зниклих та обміном полонених, "УП. Життя" пояснювала тут.

Бережіть особисті дані.

Ніколи не передавайте конфіденційні дані незнайомцям. Уникайте розкриття персональної інформації у соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях.

Не піддавайтеся на "пропозиції".

Не піддавайтеся на будь-які фінансові пропозиції, пов'язані з "визволенням" чи "допомогою".

Пам'ятайте, що державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплату за надання інформації чи допомогу.

Звертайтеся до правоохоронців.

Уповноважений ВР з прав людини, Кіберполіція

Якщо ви підозрюєте, що постраждали від онлайн-шахрайства, обовʼязково звертайтеся до кіберполіції за посиланням.

Для надання правоохоронцям інформації про потрапляння близької людини у полон та здачі біологічних зразків ДНК-профілю скористайтеся номерами телефонів на офіційному сайті Національної поліції.

Там же розміщено алгоритм дій на випадок, якщо ваша близька людина зникла або перебуває у полоні.

"Для надійної та безпечної допомоги у пошуку зниклих безвісти, з питань обміну військовополонених, повернення ув’язнених, депортованих і примусово переміщених цивільних осіб, у тому числі дітей, звертайтеся до Офісу Омбудсмана", – наголошує Лубінець.

Це можна зробити:

зателефонувавши за номерами: 0800501720 чи 0442997408;

написавши на електронну пошту: [email protected] ;

звернувшись офлайн через громадську приймальню за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

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Нагадаємо, раніше "УП. Життя" розповідала, що можна і не можна робити, якщо військовий зник або потрапив у полон. А Координаційний штаб пояснював, чи є пріоритети в обмінах військовополонених.