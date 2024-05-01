У МВС застерегли від купівлі фальшивих водійських посвідчень: якими будуть наслідки

Що буде, якщо користуватися фальшивим водійським посвідченням?

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про ризики та наслідки, пов’язані з купівлею фальшивого посвідчення водія.

Передусім, за це передбачена кримінальна відповідальність, йдеться на Facebook-сторінці установи.

Як зазначають у МВС, підроблені посвідчення водія зовні схожі на оригінальні, але їх немає у державних реєстрах, вони не відображаються у застосунку "Дія" та в Кабінеті водія.

"Зловмисники створюють сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих посвідчень водія. Або ж – фішингові ресурси. У такий спосіб – отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші людей", – пояснюють у міністерстві.

Державний сервіс завжди має домен "gov.ua". А перевірити свій документ можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.

Відповідальність за підробку документів визначається статтею 358 Кримінального кодексу України та може бути у вигляді:

штрафу до 1000 неоподаткованих мінімумів (17 тисяч гривень);

пробаційного нагляду строком до 3 років;

обмеження волі строком до 5 років;

позбавлення волі (залежно від пункту статті).

Використання завідомо підробленого документа карається:

штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів (850 гривень);

пробаційним наглядом строком до 3 років;

обмеженням волі строком до 2 років.

"Єдиний законний спосіб отримати чинне посвідчення водія – самостійно пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС", – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, на Львівщині оштрафували жінку, яка хотіла поміняти у сервісному центрі куплене посвідчення водія на справжнє.