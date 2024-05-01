У МВС застерегли від купівлі фальшивих водійських посвідчень: якими будуть наслідки
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про ризики та наслідки, пов’язані з купівлею фальшивого посвідчення водія.
Передусім, за це передбачена кримінальна відповідальність, йдеться на Facebook-сторінці установи.
Як зазначають у МВС, підроблені посвідчення водія зовні схожі на оригінальні, але їх немає у державних реєстрах, вони не відображаються у застосунку "Дія" та в Кабінеті водія.
"Зловмисники створюють сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих посвідчень водія. Або ж – фішингові ресурси. У такий спосіб – отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші людей", – пояснюють у міністерстві.
Державний сервіс завжди має домен "gov.ua". А перевірити свій документ можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.
Відповідальність за підробку документів визначається статтею 358 Кримінального кодексу України та може бути у вигляді:
- штрафу до 1000 неоподаткованих мінімумів (17 тисяч гривень);
- пробаційного нагляду строком до 3 років;
- обмеження волі строком до 5 років;
- позбавлення волі (залежно від пункту статті).
Використання завідомо підробленого документа карається:
- штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів (850 гривень);
- пробаційним наглядом строком до 3 років;
- обмеженням волі строком до 2 років.
"Єдиний законний спосіб отримати чинне посвідчення водія – самостійно пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС", – наголошують у міністерстві.
Нагадаємо, на Львівщині оштрафували жінку, яка хотіла поміняти у сервісному центрі куплене посвідчення водія на справжнє.