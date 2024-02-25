На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали

У Червонограді, що на Львівщині, за використанні підробленого водійського посвідчення оштрафували 29-річну жінку. Вона хотіла поміняти у сервісному центрі "куплений" документ на справжній.

Як йдеться у вироку суду, в січні 2022 року уродженка села Себечів вирішила незаконно отримати право керувати транспортними засобами. Для виготовлення підробленого посвідчення водія категорії "В" вона надала свої персональні дані та фото особі, яку слідство не змогло встановити.

16 січня 2024 року жінка прийшла до сервісного центру МВС у Червонограді, щоб нібито замінити посвідчення, а насправді замість підробленого документа отримати справжній.

Під час перевірки в сервісному центрі МВС з'ясувалося, що водійські права "куплені".

Жінка визнала свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 358 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Її покарали штрафом у розмірі 9350 гривень. Також вона має сплатити 3 тисячі гривень за проведення експертизи.

Раніше на Хмельниччині чоловік придбав "липові" права й поскаржився в МВС, що їх немає в "Дії".