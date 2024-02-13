Як вивчити і скласти теорію з водіння самостійно? Інструкція

Згідно з нововведеннями, із 29 жовтня 2023 року українцям дозволили готуватися до теоретичних іспитів для отримання посвідчення водія самостійно та складати їх без попереднього проходження курсу в автошколі.

Для майбутніх водіїв ця послуга стала доступною у сервісних центрах МВС з 10 листопада, після затвердження Кабміном ряду постанов.

Як відбувається процедура? Які документи потрібно мати з собою на іспиті? Скільки це коштує?

"УП.Життя" поспілкувалась з Євгенією Корольовою, яка вже склала іспит по самопідготовці, та інструктором Олександром Зєрщиковим, за деталями також звернулися до Головного сервісного центру МВС.

Як скласти теоретичний іспит з водіння без автошколи

Євгенія Корольова самостійно почала вивчати правила дорожнього руху за рік до проходження іспиту.

Жінка розповідає, що спершу не думала про повністю самостійну підготовку, бо ще пів року тому такої можливості не було.

Спершу Євгенія вирішила опановувати правила дорожнього руху самостійно, щоб уже з базовим рівнем піти в автошколу.

"Я не підозрювала, що законодавча база зміниться і буде така можливість. Просто хотіла отримати посвідчення, але взагалі не знала жодних правил, бо у мене в родині ніхто не водить машину. Тому було страшно йти в автошколу з такими нульовими знаннями", – ділиться майбутня водійка.

Згодом жінка вирішила дочекатися, коли послуга уже буде доступною, та скласти іспит після самостійної підготовки.

"Почала вчити правила минулої зими, цей процес був довгим: я проходила тести, займалася онлайн, просила пояснення в друзів та знайомих.

Коли побачила, що можна здавати самостійно, то спочатку зробила медичну довідку. Навіть для того, щоб скласти теорію вона потрібна", – розповідає Євгенія.

Перед візитом до сервісного центру жінка взяла талон через електронний запис. За її словами, талонів було достатньо, взяти можна було "сьогодні на завтра".

"З талоном, довідкою, паспортом та копією ідентифікаційного коду я пішла в сервісний центр", – додає Євгенія Корольова.

Попри те, що у майбутньої водійки був запис на визначений час, своєї черги довелося чекати.

"Варто розуміти, що це займає більше часу. Перед складанням іспиту, я заздалегідь оплатила цю послугу, близько 34 гривень [з 1 січня 2024 року ціни змінилися, іспит коштує 250 грн – ред.] З чеками підійшла до робочого столу, де перевіряють документи,підписала потрібні папери.



Що цікаво, у цих паперах можна поставити галочку, чи даєш ти згоду на посмертне донорство, і це буде позначено у посвідченні водія", – ділиться жінка.

Після перевірки та підписання документів група з 15 людей зайшла в клас, де відбувався сам іспит. Євгенії показали, за який компʼютер сісти та повідомили про початок складання.

Як записатися на теоретичний іспит по самопідготовці

Якщо ви уже впевнилися у своїх силах та освоїли правила дорожнього руху, далі потрібно отримати талон запису на іспит через е-запис або термінал сервісного центру МВС.

Щоб записатися в електронну чергу, треба авторизуватися на сайті та вибрати зручну дату і час протягом двох тижнів.

Отримати талон можна і в терміналах сервісних центрів. Вони переважно розташовані одразу біля входу.

Як розповіла Євгенія Корольова, під час візиту до сервісного центру для складання іспиту майбутньому водієві потрібно повідомити адміністратору, який прийматиме документи, про те, що теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу опановувався самостійно.

Вказувати це під час отримання талона – не потрібно.

Які документи потрібні для складання іспиту

На запит "УП.Життя" в Головному сервісному центрі МВС розповіли про перелік документів, які потрібні для складання теоретичного іспиту з ПДР по самопідготовці: Паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картка чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання). Якщо паспорта немає, то підійде також:

Посвідка на постійне проживання,

Посвідка на тимчасове проживання,

Посвідчення біженця,

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,

Посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб);

Витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування).

Медична довідка (форма 083/о), що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;

За даними МВС, для отримання медичної довідки потрібно пройти терапевта, офтальмолога, невропатолога, хірурга, отоларинголога, гінеколога (для жінок).

Також для отримання форми 083/о знадобляться: аналіз крові на визначення групи та резус-фактора, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на вміст глюкози, ЕКГ, біохімічний аналіз крові (ГГТ), обстеження вестибулярного апарату та обстеження гостроти зору.

Ідентифікаційний номер чи його копія;

чи його копія; Наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Як проходить теоретичний іспит з водіння

Перед складанням іспитів працівник територіального сервісного центру

МВС перевіряє ваші дані та документи, надає дані для оплати та допуск на іспит.

З 1 січня 2024 року в Україні збільшили вартість складання теоретичного іспиту. Тепер скласти його коштує 250 гривень.

Щоб скласти теоретичний іспит, потрібно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено.

Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж за 10 днів, а от обмежень у кількості спроб – немає.

Питання розподіляються за таким принципом:

10 – про правила дорожнього руху;

4 – з основ безпеки руху;

4 – про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії;

2 – про надання першої домедичної допомоги.

Якщо під час іспиту оголосили повітряну тривогу, то іспит зупиняється і всі учасники мають пройти в укриття чи безпечне місце.

Талон у разі повітряної тривоги скасовується. Сервісний центр може визначити кандидату інший час для проходження іспиту в той самий день або на наступний. Також людина може взяти талон на наступний день, не чекаючи 10 днів.

Як підготуватися до теоретичного іспиту самостійно

Для початку вам потрібно визначити, чи готові ви опанувати правила дорожнього руху самостійно, чи вам легше засвоювати знання, коли хтось пояснює.

Усі правила дорожнього руху викладені у цьому законі. Проте, формулювання там не завжди зрозумілі. За порадою інструктора Олександра Зєрщикова, ви можете опрацювати його самостійно, а якщо є незрозумілі теми, то звертатися за допомогою до викладачів чи уроків у відкритому доступі.

"Треба скласти план, що взагалі потрібно знати. Можна шукати відео, пройти онлайн-курси, піти на індивідуальні уроки до репетитора чи спілкуватися з тим, хто отримав нещодавно посвідчення водія.

Також є офіційний сайт "Тести ПДР". На тому сайті можна тренувати свої знання. Але важливо не завчати їх, бо вони за місяць можуть змінитися, а спробувати зрозуміти. Якщо ви помиляєтеся на питанні з перехрестями, то варто піти і прослухати лекцію про проїзд перехресть", – ділиться Олександр Зєрщиков.

Тест на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.

15 січня в сервісних центрах МВС оновили тестові питання в екзаменаційних білетах.

Зміни стосуються зокрема механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань, зауважують в СЦ МВС.

Крім ПДР, важливо засвоїти також правила безпеки (наприклад, як їздити при різних погодних умовах), базову будову автомобіля, юридичні питання на випадок ДТП чи зупинки поліцією.

Майбутні водії повинні розуміти, що першочергово готуються не до складання іспиту як такого, а до відповідального водіння.