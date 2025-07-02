Ветерану видали неякісний протез: що робити та куди скаржитись

Ветерани мають право замінити протез, якщо він не підходить

Ветерани, яким виготовили неякісний протез, мають змогу повернути кошти або ж переробити штучну кінцівку.

Про це йдеться у публікації організації Protez Hub.

Зазначається, що у багатьох випадках якість та зручність протезу залежить від якості куксоприймача (частини, що безпосередньо з'єднується з кінцівкою).

Визначення дизайну та виготовлення якісної куксоприймальної гільзи напряму залежить від фаховості та досвіду протезиста.

Тому вирішуючи, де саме ви хочете протезуватись, обовʼязково дізнайтесь, які фахівці там працюють. Якщо вас скерували на підприємство та навʼязують вам протез, який вам не підходить – ви маєте право відмовитись ще на етапі оформлення замовлення та після оформлення замовлення протягом 14 днів, зазначають у Protez Hub.

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Як правильно обрати протезиста?

Наступні критерії допоможуть визначити, чи фахівець, який працює над вашим протезом, має достатній рівень кваліфікацій:

протезист-ортезист входить в перелік сертифікованих протезистів-ортезистів;

має щонайменше 2 роки досвіду успішного протезування ампутованих кінцівок;

отримав вищу освіту в сфері протезування-ортезування, біомедичної інженерії чи охорони здоровʼя;

володіє різноманітними технологіями та підбирає те, що відповідає потребам пацієнта;

інші пацієнти дають хороші відгуки про фахівця (саме фахівця, не про підприємство загалом).

Не підписуйте акт, якщо протез незадовільний

На етапі протезування важливо також контролювати документацію – це допоможе у тому випадку, якщо ви захочете згодом переробити протез. У Protez Hub дають кілька порад щодо цього:

отримайте консультацію принаймні трьох фахівців з різних підприємств. Перевіряйте надану ними інформацію та телефонуйте на гарячу лінію Protez Hub для уточнень +380501776839 ;

не дозволяйте представникам підприємства самим заповнювати ваші особисті дані, перевіряйте кожну заповнену форму та читайте текст документів;

замовлення повинне містити назву та серійний номер кожного протезного комплектуючого, з яких збирається ваш виріб, тому перевірте серійні номери;

навіть якщо на вас тиснуть, не підписуйте акт виконаних робіт до отримання якісного і зручного виробу;

вимагайте копії всіх документів та зберігайте їх у надійному місці – вони можуть знадобитись для здійснення переробок та ремонту.

У випадку порушень подавайте скарги

Представники закладів охорони здоровʼя, будь-яких інших структур чи організацій не мають права тиснути на пацієнта, навʼязувати послуги якогось одного протезного центру чи погрожувати пацієнту.

Якщо ви стали жертвою тиску і вам не забезпечили право вибору надавача послуг з протезування-ортезування, надсилайте скаргу до Національної служби здоров’я (НСЗУ).

Для подання скарги до НСЗУ стосовно тиску та відсутності можливості вибору протезно-ортезного центру потрібно заповнити електронну форму на сайті НСЗУ або надіслати на адресу [email protected] лист із такою інформацією:

повні ім’я, прізвище та по-батькові скаржника;

місце проживання громадянина;

в електронному зверненні зазначається електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним;

назва суб’єкта господарювання в якому проходив реабілітацію пацієнт і на якого надсилається скарга;

чітко викласти суть порушення, для чого описати обставини справи;

письмова скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

Як подати скаргу на протезно-ортезне підприємство

Якщо вам все ж не пощастило і ви отримали незадовільний протез, ви можете подати скаргу.

Послуги з забезпечення медичними виробами та діяльність протезно-ортезних підприємств в Україні контролюються двома органами: Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Надіслати скаргу відповідно до відповідних органів можна на адреси: [email protected], [email protected] та [email protected].