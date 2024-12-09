Чи може вибух зірки зашкодити Землі і чи несе таку загрозу Сонце?

Наднові – зірки, що вибухають – можуть виглядати красиво на мапі зоряного неба, утім чим ближче вони розташовані, тим більшу небезпеку для Землі становлять, зауважують в IFL Science.

Та чи є такі "кандидати" поблизу Землі?

Яка найближча відстань може бути небезпечною?

Вважається, що наднова на відстані 30 світлових років від Землі представлятиме серйозний ризик. У випадку вибуху виділяться тепло і світло, які можуть значно підвищити температуру планети – ніби поряд з нею раптово засяє друге Сонце. Тоді верхні шари атмосфери зникнуть приблизно за місяць.

Небезпеку також може становити наднова в радіусі 100-160 світлових років, що випромінюватиме енергію переважно у вигляді рентгенівських променів. Ці промені можуть спалити озоновий шар, а Земля – піддатися впливу такої кількості ультрафіолетового світла від Сонця, що це спричинить масове вимирання всього живого.

Є кілонові (астрономічна подія злиття двох нейтронних зір або нейтронної зорі та Чорної діри) та гіпернові зірки, які вчені вважають значно потужнішими, ніж звичайні наднові. Хороша новина: вони трапляються дуже рідко.

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Занепокоєння у науковців викликають деякі вибухи зірок, що вивільняють велику частину своєї енергії в струмені шириною в кілька градусів, створюючи спалахи гамма-променів. Це означає, що якби Земля опинилася всередині конуса, створеного цими струменями, ми б відчули набагато потужніший вибух, ніж можна було б очікувати.

У такому випадку перебування в межах кількох сотень або навіть кількох тисяч світлових років може призвести до сплеску гамма-випромінювання, яке зруйнує озоновий шар.

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А як щодо Сонця?

Сонце теж "вибухає", коли знаходиться на піку максимальної активності. Така активність "відчувається" на Землі як тимчасові порушення радіозв’язку, а також впливає на орбіти супутників.

Водночас перевага обертання навколо зірки середньої маси без зоряного супутника полягає в тому, що це не становить жодної загрози для Землі, адже маса Сонце -- у 8 разів менша, ніж у зірки, що може стати надновою.

Наступна після Сонця найближча зірка до Землі – Проксима Центавра. Вона зазнає вибухів, значно сильніших за Сонце, але цього не помічають навіть астрономи у телескопах.

Науковці зазначають, що загалом вибухи поблизу Землі, які б несли небезпеку, поки що є вкрай малоймовірними. Але вони припускають, що можуть існувати інші типи зірок, що становлять ризик навіть на великій відстані.