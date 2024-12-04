Чи можна побачити зірки з поверхні Місяця? Пояснюють астронавти

На фото з Місяця не видно зірок. Чому?

Часто на старих фото з Місяця, які публікували NASA з астронавтами, не видно зірок навколо.

Але чому так сталося, та чи взагалі можна побачити зорі із супутника Землі, пояснюють в IFL Science.

З поверхні Місяця не видно зірок у місячний день. Адже зірки сяють занадто яскраво та в ультрафіолетовому спектрі, тож неможливо побачити їх без сторонньої допомоги.

"Ми ніколи не могли побачити зірки з місячної поверхні або на денному боці Місяця на око, не дивлячись через оптику", – заявив космонавт Ніл Армстронг.

До того ж астронавти програми "Аполлон" прагнули зробити собі світлини на пам'ять і не переймались тлом. Для фото вони використовували коротку витримку та малу діафрагму, щоб захопити яскраво освітлену поверхню та астронавтів.

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Але чи можна побачити зірки з Місяця? Так, за допомогою оптичного обладнання. Зірки з супутника Землі виглядають менш розмитими, адже атмосфера нашої планети викривляє світло.

Це вдалось зафіксували астронавтам під час місії "Апполон-16". Вони використали камеру зі вмонтованим спектрографом далекого ультрафіолету.

"Місячний телескоп вивчав різноманітні зоряні скупчення, а також туманності – хмари газу та пилу, де народжуватимуться нові зірки. Його називають "Камерою/Спектрографом", оскільки він мав два режими роботи: "прямі зображення", як зі звичайної камери та "спектрограф", який розщеплює світло для пошуку атомів і молекул в астрономічних об’єктах", – пояснила Тріша Талберт з NASA у своєму блозі.

Так за допомогою цього першого місячного телескопа зірки і Земля були зняті з місячної поверхні.