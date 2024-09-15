Емоційна зрада: що це і як зрозуміти, що ви перейшли межу

У багатьох людей поняття зради у стосунках асоціюється лише з інтимною близькістю, однак існує ще й зрада емоційна. Водночас не кожну рандомну думку про когось, хто не є вашим партнером, можна вважати зрадою.

Що таке емоційна зрада і де межа між нею та платонічною близькістю з іншою людиною поза межами ваших стосунків – пояснила психологиня, докторка філософії Чівонна Чайлдс для Cleveland Clinic.

Що таке емоційна зрада?

Емоційна зрада з’являється тоді, коли у вас виникає тісний емоційний зв’язок з іншою людиною, і ви його приховуєте від партнера.

Якщо тривалий час вибудовувати емоційний зв'язок з іншою людиною, ви можете відчути розрив у власних стосунках. Причина проста – це відбувається тому, що сильний емоційний зв'язок з кимось іншим може заважати вашій здатності підтримувати емоційний зв'язок з коханою людиною.

"Існує приказка, що не можна служити двом панам одночасно, тому що ви будете любити одного і ненавидіти іншого. Іноді, коли ми вступаємо в (серйозні) стосунки, у них згодом або бракує спілкування, або наші потреби не задовольняються, або вони стають настільки рутинними, що нам хочеться відволіктися, і потрібно щось захоплююче.

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Це захоплення може з'явитися у вигляді "нових стосунків", але ми не усвідомлюємо, що все це – фантазія", – говорить доктор Чайлдс.

Емоційна зрада – така ж форма невірності, як і поцілунок або сексуальний зв’язок, оскільки вона може знищити довіру та емоційний зв'язок між партнерами. А ще – стати початком інших згаданих форм зради.

Звісно, це не означає, що листування, відверті розмови або встановлення емоційних зв'язків з іншими людьми завжди слід класифікувати як "емоційну зраду".

Тож коли емоційна близькість з іншою людиною – зрада?

Емоційні зради часто починаються із дружби, говорить Чайлдс. Деякі платонічні стосунки можуть повільно перерости у глибоку емоційну прив’язаність, коли ви починаєте вважати іншу людину привабливою, відчуваєте фізичний потяг до неї – "хімію", що "відриває" від шлюбу чи партнерства.

Передусім докторка Чайлдс зауважує, що у здорових стосунках встановлювати емоційні зв’язки з іншими людьми – цілком нормально. Немає нічого страшного в тому, аби відверто обговорювати важливі життєві події, успіхи або розчарування, наприклад, з друзями або колегами по роботі. Однак є важливий нюанс, який може допомогти розпізнати, чи може взаємодія з іншими людьми бути емоційною зрадою вашого партнера.

За словами психологині, варто дати собі відповідь на такі питання:

Чи комфортно вам ділитися з партнером деталями стосунків з колегою/другом і розмовами, які ви ведете?

Чи приховуєте ви розмови та повідомлення в соціальних мережах від цієї людини?

Як би ви почувалися чи реагували, якби ваш партнер поводився так само, як і ви?

Ці взаємодії підтримують чи шкодять вашим стосункам?

"Це можуть бути складні запитання, але якщо їх важко поставити, то, можливо, ви робите щось, чого не повинні робити", – зауважує доктор Чайлдс.

Якщо ви відчуваєте, що ваш чоловік/дружина або партнер відходить на другий план, а на першому опиняється хтось інший – можливо, емоційна динаміка ваших стосунків змінилася. Докторка Чайлдс наголошує: якщо ви занурюєтеся у спілкування та емоційний зв’язок з іншою людиною, не спираючись при цьому на емоційний зв'язок з вашим партнером, можливо, вам чогось бракує у стосунках.

"Ми не завжди усвідомлюємо, що бачимо інших людей, з якими маємо емоційні стосунки, лише на роботі або в обмеженому просторі та часі.

Зі своїм партнером ви бачитеся щодня. Ви живете з ним справжнім життям. Але інша людина, з якою у вас "роман" (мається на увазі емоційний зв’язок), – це не справжнє життя. Це лише уривчасті моменти, тому в неї легко закохатися, адже вона не розповідає всієї історії", – додає Чайлдс.

Емоційна зрада в дії: яка вона

Варто усвідомлювати, що кожні стосунки – унікальні, як і межа дозволеного в них. Однак, за словами психологині, є перелік дій, які можна класифікувати як емоційну зраду. Зокрема, якщо ви:

думками зосереджені на людині, яка не є вашим партнером;

відчуваєте збудження, думаючи про цю людину;

порівнюєте сторонню особу з вашим партнером;

видаляєте або приховуєте повідомлення або телефонні дзвінки зі сторонньою особою;

"вмикаєте" захисну реакцію, коли ваш партнер або хтось інший згадує у розмові особу, з якою у вас виник емоційний зв’язок;

відчуваєте підвищену дратівливість або злість на свого партнера після спілкування з особою поза стосунками, до якої у вас виникла прихильність;

ділитеся важливими деталями свого життя, які ви приховуєте від свого партнера;

обговорюєте або вирішуєте проблеми ваших стосунків зі сторонньою особою, а не з партнером;

помічаєте, що інтерес до сексуальних стосунків зі своїм партнером "згасає", але при цьому фантазуєте про інтим з іншою людиною;

відчуваєте емоційну "прірву" та незацікавленість у сексуальних стосунках з партнером безпосередньо під час цього процесу;

перестали висловлювати свої потреби в стосунках;

перестали вести глибокі, інтимні розмови зі своїм партнером.

"Ви знаєте, що емоційно зраджуєте, коли відчуваєте все те, що відчували, коли закохувалися в когось.

Це почуття хвилювання, коли ваше серце калатає. Проблема полягає в тому, що це забирає багато часу та енергії, якого бракує вашим справжнім стосункам, адже ви більше не дбаєте про них так, як дбаєте про свою (емоційну) "інтрижку", – говорить Чівонна Чайлдс.

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Як подолати емоційну зраду і зберегти стосунки

Якщо ви спіймали себе на думці, що маєте певні почуття до когось поза вашими стосунками, передусім важливо визнати, що це сталося, а тоді – спробувати зрозуміти, чому.

"Дуже часто ми впадаємо в це ненавмисно. Якщо ви помітили це і усвідомлюєте, що не хочете цього робити (натомість хочете зберегти стосунки) – зупиніться зараз. Затягування лише погіршує ситуацію", – наголошує Чайлдс.

Вона радить пояснити сторонній людині, чому ви припиняєте емоційний зв'язок, як ви будете взаємодіяти далі (якщо ви, наприклад, колеги) і встановити межі, які б не "били" по стосунках з вашим партнером.

Наступний етап – зробити так, аби попередити можливі наступні емоційні зради: спільно з партнером з’ясувати, чого вам (або коханій людині) бракує або що "не працює" конкретно у ваших стосунках. Це можна зробити з допомогою психотерапевта, додає Чайлдс.

"Індивідуальна терапія може допомогти вам з'ясувати, чого саме вам бракує, що змусило вас шукати іншу людину, незалежно від того, навмисно ви це робите чи ні. Парне консультування також важливе для стосунків, тому що лише одна людина не може їх втримати або зруйнувати", – зазначає психологиня.

Якщо ж в емоційній зраді зізнався ваш партнер, або ви самі відчули, що дистанція між вами зростає, ключем до відновлення вашого зв'язку є розмови – про те, що потрібно зробити для задоволення потреб обох і відновлення довіри одне до одного.

Ставте запитання, але будьте готові до відповідей і навіть їхньої відсутності, адже часто з емоційною зрадою пов'язані сором, провина або жаль, які можуть ускладнити розмову.

"Якщо ми налаштовані на наші стосунки, то знаємо, коли хтось віддаляється. У вас виникне безліч запитань, і для них потрібен вільний простір. Найімовірніше, такий простір з'явиться на сімейному консультуванні (у психолога)", – говорить Чайлдс.

Якщо ви маєте серйозний намір "почати з чистого аркуша", зміни у стосунках необхідні. Психологиня радить щотижня в обов’язковому порядку виділяти щонайменше один день, призначений лише для вас двох – щоб поспілкуватися та провести час разом.

Важливо періодично "перевіряти", як ідуть справи у ваших стосунках: запитувати, чи є щось, що вашому партнеру потрібно від вас і навпаки; що він або вона відчуває, ділитися власними відчуттями і відпускати образу. Простими словами – зміцнювати емоційний зв’язок одне з одним за допомогою діалогу.

"Трава не завжди зеленіша на іншій стороні. Якщо ви це відчуваєте, то, можливо, вам варто поливати свою власну траву?" – говорить доктор Чайлдс.

При цьому вона визнає, що не завжди обидва партнери готові продовжувати рятувати стосунки після епізоду, який занапастив довіру. І якщо після "спроб і помилок" її відновити не вдалося або хтось у парі відчуває, що почуття "згасли", можливо, варто замислитися над тим, чи треба продовжувати такі стосунки.