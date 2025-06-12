У Китаї ляльку Labubu продали за рекордний мільйон юанів: як "страшна" іграшка підкорила світ

У Пекіні гігантську ляльку Лабубу висотою майже в людський зріст (131 см) продали за рекордні 1,08 мільйона юанів – приблизно 150 тисяч доларів або понад 6 мільйонів гривень.

За даними організаторів аукціону Yongle International, це найдорожча іграшка такого типу у світі, повідомляє BBC News.

Хто придумав персонажа Лабубу і як "страшна" іграшка зубастого монстра підкорила світ – розповідаємо на основі матеріалів BBC, CNN і Vogue.

Що таке Лабубу

Лабубу (Labubu) – це вигаданий монстр із великими очима, зубастою посмішкою та вухами кролика, натхненний скандинавською міфологією та створений гонконзьким художником Касінгом Луном близько десяти років тому.

Спочатку персонаж з’явився як другорядний герой у серії ілюстрованих книжок The Monsters, але згодом перетворився на окремий культурний феномен.

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Маленькі іграшки Лабубу, які можна прикріпити до сумки як брелок, продає китайська компанія Pop Mart, відома форматом "blind box" – покупець не знає, яка саме фігурка всередині, доки не відкриє коробку.

Першу серію брелоків Лабубу від Pop Mart під назвою "Exciting Macaron" випустили у жовтні 2023 року.

Стандартна Лабубу зазвичай коштує близько 50 юанів (7 доларів), але формат несподіванки і обмежені тиражі викликали справжній бум.

Феномен популярності плюшевого монстра

Популярність Лабубу різко зросла після того, як іграшка почала з’являтися в соціальних мережах зірок.

Однією з перших ляльку придбала співачка Ліса з південнокорейського гурту Blackpink, яка неодноразово називала іграшку своїм улюбленцем.

"Лабубу – це моя дитина", – сказала вона в інтерв’ю Teen Vogue.

Фігурки також з’являлися на сторінках Ріанни, Дуа Ліпи та Девіда Бекхема.

У новій колекції Лабубу під назвою "Big Into Energy" презентували 6 плюшевих підвісок і одну "секретну" фігурку, що символізують різні емоції – любов, надію, щастя.

Спочатку іграшки продавали по 13-16 доларів, але вже за кілька годин після старту їх перепродавали за 90 доларів.

Як повідомляє CNN, у торгових центрах Азії люди займають черги ще до відкриття магазинів Pop Mart.

"Спочатку вона здавалася мені страшненькою. Але я постійно бачила її в Instagram, і друзі захопилися – я теж не втрималась", – розповіла 21-річна студентка Камолван Пофа у Бангкоку.

Ще кілька покупців зізналися журналістам, що скуповують фігурки для перепродажу за кордон.

У Великій Британії ляльки Лабубу спричиняли навіть бійки між покупцями, тому в січні 2025 року Pop Mart тимчасово зняла колекцію з полиць 16 магазинів у країні.

Популярність Лабубу значно посилила позиції Pop Mart на світовому ринку. У 2024 році компанія повідомила про доходи у 13 мільярдів юанів, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року.

Особливо активним став ринок Південно-Східної Азії, де виторг зріс на 619%. Торік компанія відкрила магазини у 5 країнах світу, зокрема в Італії та в Іспанії.

Vogue називає ляльку "ідеальним поєднанням милого й потворного".