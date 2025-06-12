У Китаї ляльку Labubu продали за рекордний мільйон юанів: як "страшна" іграшка підкорила світ
У Пекіні гігантську ляльку Лабубу висотою майже в людський зріст (131 см) продали за рекордні 1,08 мільйона юанів – приблизно 150 тисяч доларів або понад 6 мільйонів гривень.
За даними організаторів аукціону Yongle International, це найдорожча іграшка такого типу у світі, повідомляє BBC News.
Хто придумав персонажа Лабубу і як "страшна" іграшка зубастого монстра підкорила світ – розповідаємо на основі матеріалів BBC, CNN і Vogue.
Що таке Лабубу
Лабубу (Labubu) – це вигаданий монстр із великими очима, зубастою посмішкою та вухами кролика, натхненний скандинавською міфологією та створений гонконзьким художником Касінгом Луном близько десяти років тому.
Спочатку персонаж з’явився як другорядний герой у серії ілюстрованих книжок The Monsters, але згодом перетворився на окремий культурний феномен.
Маленькі іграшки Лабубу, які можна прикріпити до сумки як брелок, продає китайська компанія Pop Mart, відома форматом "blind box" – покупець не знає, яка саме фігурка всередині, доки не відкриє коробку.
Першу серію брелоків Лабубу від Pop Mart під назвою "Exciting Macaron" випустили у жовтні 2023 року.
Стандартна Лабубу зазвичай коштує близько 50 юанів (7 доларів), але формат несподіванки і обмежені тиражі викликали справжній бум.
Феномен популярності плюшевого монстра
Популярність Лабубу різко зросла після того, як іграшка почала з’являтися в соціальних мережах зірок.
Однією з перших ляльку придбала співачка Ліса з південнокорейського гурту Blackpink, яка неодноразово називала іграшку своїм улюбленцем.
"Лабубу – це моя дитина", – сказала вона в інтерв’ю Teen Vogue.
Фігурки також з’являлися на сторінках Ріанни, Дуа Ліпи та Девіда Бекхема.
У новій колекції Лабубу під назвою "Big Into Energy" презентували 6 плюшевих підвісок і одну "секретну" фігурку, що символізують різні емоції – любов, надію, щастя.
Спочатку іграшки продавали по 13-16 доларів, але вже за кілька годин після старту їх перепродавали за 90 доларів.
Як повідомляє CNN, у торгових центрах Азії люди займають черги ще до відкриття магазинів Pop Mart.
"Спочатку вона здавалася мені страшненькою. Але я постійно бачила її в Instagram, і друзі захопилися – я теж не втрималась", – розповіла 21-річна студентка Камолван Пофа у Бангкоку.
Ще кілька покупців зізналися журналістам, що скуповують фігурки для перепродажу за кордон.
У Великій Британії ляльки Лабубу спричиняли навіть бійки між покупцями, тому в січні 2025 року Pop Mart тимчасово зняла колекцію з полиць 16 магазинів у країні.
Популярність Лабубу значно посилила позиції Pop Mart на світовому ринку. У 2024 році компанія повідомила про доходи у 13 мільярдів юанів, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року.
Особливо активним став ринок Південно-Східної Азії, де виторг зріс на 619%. Торік компанія відкрила магазини у 5 країнах світу, зокрема в Італії та в Іспанії.
Vogue називає ляльку "ідеальним поєднанням милого й потворного".