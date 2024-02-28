Грудень міг би бути влітку: навіщо людству високосний рік

Що таке високосний рік та чому він потрібен

29 лютого – найбільш рідкісна дата з усіх можливих. Раз на чотири роки вона подовжує найкоротший місяць календаря і зовсім ненадовго відтерміновує весну.

Тільки у високосному році лютий триває 29 днів.

Навіщо існує високосний рік, як він з'явився та що було б без нього? Розповідають Live Science, The Washington Post і NASA Jet Propulsion Laboratory.

Що таке високосний рік?

Уявіть: ви завжди чекали на літню спеку у червні, однак з плином років цей місяць починає дуже поступово холоднішати. За 700 років ваші далекі нащадки змогли б побачити вже інший червень – зимовий.

Така ситуація була б можлива, якби астрономи не ввели високосні роки, які налічують не 365, а 366 днів.

Високосним є майже кожен рік, порядковий номер якого ділиться на чотири, зокрема і 2024-й.

Починаючи з березня, у григоріанському календарі кожна дата високосного року пересувається на два дні тижня вперед, порівняно з попереднім роком. Наприклад, 1 березня 2022 року припадало на вівторок, у 2023-му – на середу, однак у 2024-му воно вже буде у п'ятницю.

Також у григоріанському календарі є кілька високосних секунд, які, час від часу, додаються до певних років. Востаннє це відбувалося у 2012, 2015 і 2016 роках. Однак Міжнародне бюро мір і ваг (IBWM), відповідальне за глобальний облік часу, з 2035 року скасує високосні секунди.

Інші календарі, зокрема єврейський, ісламський, китайський і ефіопський, також мають власні версії високосних років. Деякі з них містять навіть декілька високосних днів або скорочені високосні місяці.

Перший друкований григоріанський календар Wikipedia

Чому потрібні високосні роки?

Рік у григоріанському календарі трохи коротший за час, потрібний Землі для повного оберту навколо Сонця. Він займає у нашої планети 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 56 секунд.

Якби людство не враховувало цю різницю, то розрив між календарним і сонячним роком постійно збільшувався б. З часом через це змістилися б пори року.

Отже, 29 лютого – це накопичена сукупність різниці між календарним і сонячним роками.

Однак і цю схему назвати досконалою не можна, адже кожні чотири роки ми отримуємо близько 44 додаткових хвилин або цілу добу раз на 129 років. Для розв'язання цієї проблеми у більшість сторіч високосний рік пропускається. Винятком є ті, що діляться на 400 – 1600 та 2000 роки.

Проте навіть тоді між календарними та сонячними роками існує невелика різниця, тому IBWM й експериментує з високосними секундами.

У 2020 році двоє вчених запропонували покінчити з високосними роками за допомогою календаря з 364 днів. Такий рік завжди починався б у понеділок. Замість високосних років вчені пропонували кожні п’ять-шість років додавати до календаря додатковий тиждень, в який можна було б "веселитися".

Земля робить оберт навколо Сонця за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 56 секунд Elena Schweitzer/Depositphotos

Коли з’явилися високосні роки?

Ідея введення високосних років з’явилася у 46 році до нашої ери – разом із юліанським календарем, запровадженим давньоримським імператором Юлієм Цезарем.

Він складався із 365 днів, розділених на 12 місяців. Цей календар містив високосні роки раз на чотири роки без винятків.

У середині XVI століття астрономи помітили, що пори року починаються приблизно на 10 днів раніше. Щоб виправити це, Папа Григорій XIII у 1582 році запровадив григоріанський календар. Він був таким самим, як і юліанський, за винятком високосних років для столітніх дат.

Чому додатковим днем обрали саме 29 лютого?

У VIII столітті до нашої ери римський календар складався з 10 місяців – 304 днів. Він починався у березні, а закінчувався у грудні. Холодну пору року римляни ігнорували.

З часом січень і лютий додали до кінця релігійного року. Лютий був останнім, тому мав найменше днів. З часом римляни почали асоціювати ці місяці з початком календарного року. А вже до 450 року до нашої ери січень вважали першим місяцем нового року.

Під час створення григоріанського календаря Папа Григорій XIII обрав лютий для додаткового дня, адже він все ще залишався найкоротшим. Так він його незначно подовжив.

Римський календар Wikipedia

Які наступні роки будуть високосними?

Серед наступних високосних років – 2028 та 2032. Далі – зберігається чотирирічна періодичність.

Найближчий до нас виняток із правила – 2100 рік. Він високосним не буде.