Перехід на новий календар: які зміни чекають вірян УГКЦ та ПЦУ з 1 вересня

З 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна церква України відзначатимуть всі нерухомі свята за новим церковним стилем.

Перехід для обох конфесій означає, що дати нерухомих свят (які щороку відзначаються в одну і ту ж дату) зміняться, а саме – змістяться на 13 днів.

Дати рухомих свят, тобто Великодня і залежних від нього, залишаються поки незмінними.

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"УП.Життя" дізналася, як відбудеться перехід на новий календар, які зміни чекають вірян через реформу та коли тепер відзначатимуть рухомі та нерухомі свята в УГКЦ та ПЦУ.

Церковний календар. Фото: УГКЦ

Для цього ми поспілкувалися з керівником інформаційного відділу Департаменту інформації Української греко-католицької церкви отцем Тарасом Жеплінським та представником пресслужби Православної церкви України протоієреєм Михайлом Омеляном.

Новоюліанський чи григоріанський: якими стилями послуговуватимуться церкви з 1 вересня

УГКЦ, коли йдеться про святкування нерухомих свят, послуговуватиметься новим стилем, який часом називають "григоріанським". За словами священнослужителів, на григоріанський календар Церква переходить не повністю, перехід стосується лише нерухомих свят.

Раніше Блаженніший Святослав пояснював, що поєднання григоріанського календаря для нерухомих свят і збереження старої Пасхалії ще називають "новоюліанським стилем". Проте УГКЦ не використовує цей термін.

"Термінологія має недоліки і тому ми її не використовуємо – такого терміну немає в нашому рішенні", – зазначили в УГКЦ.

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Водночас у ПЦУ перейшли саме на новоюліанський стиль та вважають його вдосконаленою версією юліанського календаря.

Крім того, за словами священнослужителів ПЦУ, новоюліанський календар має відмінності з григоріанським та більш наближений до астрономічних подій.

"У ньому "пропускається" 7 діб на 900 років, тоді як у григоріанському – 3 доби на 400 років. Проте у період від 1 березня 1600 року до 28 лютого 2800 між новоюліанським та григоріанським календарем ніякої похибки не буде", – каже протоієрей Михайло.

Він додає, що в юліанському календарі кожних 128 років відбувається накопичення розбіжності в одну добу між астрономічним, (сонячним) і календарним рівноденням (вирахуваним за формулою).

Молитва. Фото: ПЦУ

Перехід УГКЦ на новий стиль: що це означає для парафіян

Рішенням Архирейського Синоду УГКЦ з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят.

Щодо рухомих, то офіційних змін поки оголошено не було.

"Зараз на глобальному рівні триває праця над оновленим способом підрахунку дати святкування Пасхи. Сподіваюсь, що у 2025 році його офіційно затвердять", – пояснює отець Тарас Жеплінський.

Він також нагадує вірянам, що календар – це не догма віри. Важливим є саме свято, а не те, коли його відзначають.

За словами отця, хоч рішення про перехід на новий календар в УГКЦ ухвалили єпископи, важливу роль тут відіграли заклики людей до реформи ще перед і після повномасштабного вторгнення РФ.

Жодні традиції щодо святкування того чи іншого свята не зміняться.

В УГКЦ розуміють, що перехід на новий стиль може бути непростим для вірян, тому рекомендують робити це поступово.

"Перший рік треба пережити, наступний – утвердитися в цьому питанні, а вже на третій – почати звикати. Потрібно пам’ятати, що перехід не має бути різким", – наголошує священнослужитель.

Він нагадує, що є рішення синоду про те, що парафії, які ще "не чуються в силі" перейти на новий календар, мають своєрідний перехідний період терміном у два роки.

"Припускаю, що поодинокі парафії не захочуть переходити відразу. Щоб отримати дозвіл відзначати свята деякий час за старим стилем, вони повинні отримати згоду місцевого єпископа", – зазначив отець Тарас Жеплінський.

Щоб підготувати вірян до переходу на новий стиль, священники в храмах розповідають та нагадують про це. До прикладу, в одній з львівських парафій при хрещенні дітей, батькам дарують молитовники, де є календар усіх церковних свят з актуальними датами.

Також інформацію розповсюджують у літніх дитячих таборах. Парафіянам після Служби Божої роздають паперові листівки з датою свят за новим календарем.

Перехід на новий стиль ПЦУ: які зміни чекають вірян

Православна церква України затвердила перехід на новий стиль за новоюліанським календарем. Зміни наберуть чинності з 1 вересня 2023 року.

Рішення ухвалили спільно з вірянами.

За словами протоієрея Михайла, зміни в церковному календарі були неминучими. Оскільки наслідком розходження між календарними датами та астрономічними подіями, є те, що святкування всіх неперехідних свят поступово зсуваються вперед.

Протоієрей Михайло зазначив, що через деякий час, наприклад свято Різдва Христового, припадало б на час приготування до Великого посту і навіть на сам піст.

"Звичайно, що в суспільстві люди бачать перехід з певним забарвленням відходу від "русского міра". На мою думку, частково так і є, повномасштабна війна пришвидшила ці процеси. Тому можна говорити і про духовну деокупацію України", – каже протоієрей Михайло.

Щоб нагадати парафіянам про перехід, священнослужителі згадують про це під час богослужіння в храмах.

"Ми постійно наголошуємо, що святкуємо саму подію, як-от, наприклад, Різдво Ісуса Христа, а не дату. Календар не є догмою, тобто таким, що не може бути вдосконалене чи змінене", – додає протоієрей.

Православні церковні календарі. Фото: ПЦУ

Він каже, що ПЦУ радить переходити на новий стиль поступово та без примусу. Зокрема в Україні вже випустили церковні календарі, де дати свят вказані як за новим, так і за старим стилем.

"Ми піклуємось про спасіння душ усіх парафіян, тому до переходу на новий календар ставимось з розумінням", – додає священнослужитель.

Які свята цьогоріч пропустять в УГКЦ і ПЦУ

Через те, що дата всіх нерухомих свят зміщується на 13 днів, у 2023 році деякі з них будуть пропущені. Зокрема це Усікновення глави Івана Предтечі (Хрестителя). За юліанським календарем його раніше щороку відзначали 11 вересня.

Блаженніший Святослав запропонував вірянам УГКЦ відсвяткувати це свято цьогоріч в інший день.

"Я знаю, що у нас є багато храмів, посвячених цьому святу. Рекомендуємо святкувати в найближчу неділю перед або після 11 вересня, тобто або в неділю, 10 вересня, або наступної неділі, 17 вересня", – наголосив він.

Богослужіння свята Усікновення глави Івана Хрестителя в ПЦУ цього року було звершене 30 серпня. Таке рішення ухвалив Священний Синод ПЦУ.

Такі зміни стосуватимуться лише цього року, надалі дати свят просто посунуться.

Щодо решти свят, то всі вони зберігаються, просто вірянам потрібно починати звикати до їх відзначення в інші дні.

За словами протоієрея Михайла, якщо у когось з вірян ПЦУ День ангела припав на перших 13 днів вересня, то цю дату можна відсвяткувати 31 серпня, тобто до початку нового календаря.

"Якщо ж є певні сумніви, то можна скористатися і старим стилем", – додає він.

Тарас Жеплінський також нагадав, що з 1 вересня людям, які народилися на власні іменини, доведеться святкувати День ангела на 13 днів раніше.

До прикладу, якщо вас звати Тетяна і ви народилися у день вшанування пам’яті великомучениці з таким іменем 25 січня, то відтепер ця дати припадатиме вже на 12 січня.

Як зміниться календар головних церковних свят ПЦУ за новим стилем

Календар головних нерухомих церковних свят УГКЦ та ПЦУ у 2023-2024 році

Вересень

1 вересня, п’ятниця – Початок індикту, церковного новоліття.

8 вересня, п’ятниця – Різдво Пресвятої Богородиці.

14 вересня, четвер – Воздвиження Чесного Хреста.

17 вересня, неділя – Мцц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

23 вересня, субота – Зачаття Івана Предтечі.

Жовтень

1 жовтня, неділя – Покрова Пресвятої Богородиці.

21 жовтня, субота – Димитрівська поминальна субота.

Церковний календар. Фото: УГКЦ

Листопад

8 листопада, середа – Собор архістратига Михаїла.

21 листопада, вівторок – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

24 листопада, п’ятниця – Вмч. Меркурія та Вмц. Катерини.

30 листопада, четвер – Апостола Андрія Первозваного.

Грудень

6 грудня, середа – Святителя Миколая чудотворця.

24 грудня, неділя – Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір).

25 грудня, понеділок – Різдво Христове.

26 грудня, вівторок – Собор Пресвятої Богородицi.

2024 рік

Січень

1 січня, понеділок – Обрізання Господнє і пам’ять свт. Василія Великого.

6 січня, субота – Хрещення Господнє.

Лютий

2 лютого, п’ятниця – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня, понеділок – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Червень

24 червня, понеділок – Різдво Івана Предтечі.

29 червня, субота – святих апостолів Петра і Павла.

Серпень

6 серпня, вівторок – Преображення Господнє.

15 серпня, четвер – Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня, четвер – Усікновення глави Івана Предтечі.

Всі інші, дещо менші свята, теж зсуваються на 13 днів.

Рухомі церковні свята УГКЦ і ПЦУ: коли їх відзначатимуть у 2024 році

Великдень у 2024 році святкуватимуть 5 травня. Через те, що це рухоме свято, то його дата не пов’язана з переходом на новий стиль.

28 квітня, неділя – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя).

13 червня, четвер – Вознесіння Господнє.

23 червня, неділя – День Святої Тройці. П’ятдесятниця.

Тетяна Денисенко УП Життя