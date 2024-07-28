Не ловіть окунів, або як добре ви знаєте українські фразеологізми? ТЕСТ

Українська мова багата не лише на приказки, а й на фразеологізми.

Фразеологізм – це стійке, лексично неподільне і цілісне словосполучення або речення, яке за значенням дорівнює одному слову.

Наприклад, якщо ви ловите окунів, то дрімаєте або куняєте вниз головою, а якщо намотуєте на вус – запам’ятовуєте щось чи берете до уваги.

Перевірте, як добре ви знаєте фразеологізми, у новому тесті "УП. Життя!"

1/12 Що із цього – фразеологізм? Котячий концерт "Котячий концерт" (бездарний спів) – це фразеологізм.

Зміїна шкіра "Котячий концерт" (бездарний спів) – це фразеологізм.

Левова співанка "Котячий концерт" (бездарний спів) – це фразеологізм.

Когнітивний дисонанс "Котячий концерт" (бездарний спів) – це фразеологізм.

Добрий вечір "Котячий концерт" (бездарний спів) – це фразеологізм.



ВІДЕО ДНЯ

2/12 А яке із цих словосполучень не є фразеологізмом?

Аж гай шумить "Гай шумить", коли ми щось дуже активно робимо, "вуха вʼянуть", коли чуємо щось неприємне, а "жижки трусяться", коли боїмося. Ну а тополя просто шумить… Аж вуха вʼянуть "Гай шумить", коли ми щось дуже активно робимо, "вуха вʼянуть", коли чуємо щось неприємне, а "жижки трусяться", коли боїмося. Ну а тополя просто шумить… Аж жижки трусяться "Гай шумить", коли ми щось дуже активно робимо, "вуха вʼянуть", коли чуємо щось неприємне, а "жижки трусяться", коли боїмося. Ну а тополя просто шумить… Аж тополя шумить "Гай шумить", коли ми щось дуже активно робимо, "вуха вʼянуть", коли чуємо щось неприємне, а "жижки трусяться", коли боїмося. Ну а тополя просто шумить…

3/12 Який із цих фразеологізмів означає безтурботне і заможне життя?

Як бобер у салі Людина, у якої грошей кури не клюють, часто живе як бобер у салі. Тобто заможно і безтурботно.

Як борсук у лісі Людина, у якої грошей кури не клюють, часто живе як бобер у салі. Тобто заможно і безтурботно.

Як мокра курка Людина, у якої грошей кури не клюють, часто живе як бобер у салі. Тобто заможно і безтурботно.



4/12 Які з цих словосполучень є фразеологізмами?

Легкий на спомин Усі ці словосполучення є фразеологізмами. Легким на спомин називають того, хто приходить, як тільки його згадують. Людина з золотими руками багато вміє і вправно працює руками. Молоти язиком – означає багато і довго говорити, базікати. Чорта з два – це відповідь людям, які забагато хочуть. А “хоч умри” означає “незважаючи ні на що”.

Молоти язиком Усі ці словосполучення є фразеологізмами. Легким на спомин називають того, хто приходить, як тільки його згадують. Людина з золотими руками багато вміє і вправно працює руками. Молоти язиком – означає багато і довго говорити, базікати. Чорта з два – це відповідь людям, які забагато хочуть. А “хоч умри” означає “незважаючи ні на що”.

Золоті руки Усі ці словосполучення є фразеологізмами. Легким на спомин називають того, хто приходить, як тільки його згадують. Людина з золотими руками багато вміє і вправно працює руками. Молоти язиком – означає багато і довго говорити, базікати. Чорта з два – це відповідь людям, які забагато хочуть. А “хоч умри” означає “незважаючи ні на що”.

Чорта з два Усі ці словосполучення є фразеологізмами. Легким на спомин називають того, хто приходить, як тільки його згадують. Людина з золотими руками багато вміє і вправно працює руками. Молоти язиком – означає багато і довго говорити, базікати. Чорта з два – це відповідь людям, які забагато хочуть. А “хоч умри” означає “незважаючи ні на що”.

Хоч умри Усі ці словосполучення є фразеологізмами. Легким на спомин називають того, хто приходить, як тільки його згадують. Людина з золотими руками багато вміє і вправно працює руками. Молоти язиком – означає багато і довго говорити, базікати. Чорта з два – це відповідь людям, які забагато хочуть. А “хоч умри” означає “незважаючи ні на що”.

Усі варіанти Усі ці словосполучення є фразеологізмами. Легким на спомин називають того, хто приходить, як тільки його згадують. Людина з золотими руками багато вміє і вправно працює руками. Молоти язиком – означає багато і довго говорити, базікати. Чорта з два – це відповідь людям, які забагато хочуть. А “хоч умри” означає “незважаючи ні на що”.



5/12 Про яку людину кажуть “хоч у вухо бгай”?

Покірну Так кажуть про дуже лагідну, покірну, податливу людину з м'яким характером.

Ледачу Так кажуть про дуже лагідну, покірну, податливу людину з м'яким характером.

Хтиву Так кажуть про дуже лагідну, покірну, податливу людину з м'яким характером.



6/12 Що означає фразеологізм “як дурному з гори збігти”?

Небезпечно Можна сказати "легко щось зробити", але краще "як Сірку муху з'їсти" чи "як дурному з гори збігти".

Дуже швидко Можна сказати "легко щось зробити", але краще "як Сірку муху з'їсти" чи "як дурному з гори збігти".

Дуже легко Можна сказати "легко щось зробити", але краще "як Сірку муху з'їсти" чи "як дурному з гори збігти".



7/12 В українській літературі можна побачити вираз “старій жабі по коліно”. Який із цих фразеологізмів має таке саме значення?

Горобцю по коліно “В Семигорах нема де і втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно”, – каже Карпо у “Кайдашевій сім’ї”. Цей фразеологізм означає неглибоко, мілко. А жабі чи горобцю – це не так важливо.

Море по коліно “В Семигорах нема де і втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно”, – каже Карпо у “Кайдашевій сім’ї”. Цей фразеологізм означає неглибоко, мілко. А жабі чи горобцю – це не так важливо.

Падати на коліна “В Семигорах нема де і втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно”, – каже Карпо у “Кайдашевій сім’ї”. Цей фразеологізм означає неглибоко, мілко. А жабі чи горобцю – це не так важливо.

Поставити на коліна “В Семигорах нема де і втопиться, бо в ставках старій жабі по коліно”, – каже Карпо у “Кайдашевій сім’ї”. Цей фразеологізм означає неглибоко, мілко. А жабі чи горобцю – це не так важливо.



8/12 Що означає "причепи кобилі хвіст"?

Весело, кумедно Фразеологізм "причепи кобилі хвіст" використовують, коли йдеться про якусь непотрібну дію, щось недоречне і зайве.

Нашвидкуруч Фразеологізм "причепи кобилі хвіст" використовують, коли йдеться про якусь непотрібну дію, щось недоречне і зайве.

Недоречно, непотрібно Фразеологізм "причепи кобилі хвіст" використовують, коли йдеться про якусь непотрібну дію, щось недоречне і зайве.



9/12 Що означає “скакати цапа”?

Бавитися "Скакати цапа" означає противитися чомусь, протестувати проти чогось. “Та хоч би батько цапа скакав, а я таки оженюсь на Мотрі”, – казав Роман у трагікомедії “Сто тисяч” Івана Карпенка-Карого. Бути невірним у шлюбі "Скакати цапа" означає противитися чомусь, протестувати проти чогось. “Та хоч би батько цапа скакав, а я таки оженюсь на Мотрі”, – казав Роман у трагікомедії “Сто тисяч” Івана Карпенка-Карого. Виступати проти чогось "Скакати цапа" означає противитися чомусь, протестувати проти чогось. “Та хоч би батько цапа скакав, а я таки оженюсь на Мотрі”, – казав Роман у трагікомедії “Сто тисяч” Івана Карпенка-Карого.

10/12 Яким фразеологізмом можна описати вродливу людину?

Хоч греблю гати “Хоч з лиця воду пий” – ідеальний комплімент для людини, яку ви вважаєте красивою. Фразеологізм "Хоч до рани прикладай" стосується дуже поступливої, ніжної, слухняної людини. А от фразеологізм "Хоч в око стрель" означає "дуже темно", "хоч голки збирай" – "видно, ясно", "хоч греблю гати" – дуже багато.

Хоч голки збирай “Хоч з лиця воду пий” – ідеальний комплімент для людини, яку ви вважаєте красивою. Фразеологізм "Хоч до рани прикладай" стосується дуже поступливої, ніжної, слухняної людини. А от фразеологізм "Хоч в око стрель" означає "дуже темно", "хоч голки збирай" – "видно, ясно", "хоч греблю гати" – дуже багато.

Хоч з лиця воду пий “Хоч з лиця воду пий” – ідеальний комплімент для людини, яку ви вважаєте красивою. Фразеологізм "Хоч до рани прикладай" стосується дуже поступливої, ніжної, слухняної людини. А от фразеологізм "Хоч в око стрель" означає "дуже темно", "хоч голки збирай" – "видно, ясно", "хоч греблю гати" – дуже багато.

Хоч до рани прикладай “Хоч з лиця воду пий” – ідеальний комплімент для людини, яку ви вважаєте красивою. Фразеологізм "Хоч до рани прикладай" стосується дуже поступливої, ніжної, слухняної людини. А от фразеологізм "Хоч в око стрель" означає "дуже темно", "хоч голки збирай" – "видно, ясно", "хоч греблю гати" – дуже багато.

Хоч в око стрель “Хоч з лиця воду пий” – ідеальний комплімент для людини, яку ви вважаєте красивою. Фразеологізм "Хоч до рани прикладай" стосується дуже поступливої, ніжної, слухняної людини. А от фразеологізм "Хоч в око стрель" означає "дуже темно", "хоч голки збирай" – "видно, ясно", "хоч греблю гати" – дуже багато.



11/12 Який із цих фразеологізмів означає “дуже інтенсивно”?

Аж дим іде Аж дим іде, аж гай шумить, аж пірʼя летить – так кажуть про дуже інтенсивні, наполегливі та активні дії.

Як курка лапою Аж дим іде, аж гай шумить, аж пірʼя летить – так кажуть про дуже інтенсивні, наполегливі та активні дії.

Хоч святих винось Аж дим іде, аж гай шумить, аж пірʼя летить – так кажуть про дуже інтенсивні, наполегливі та активні дії.

