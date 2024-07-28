Не ловіть окунів, або як добре ви знаєте українські фразеологізми? ТЕСТ
Українська мова багата не лише на приказки, а й на фразеологізми.
Фразеологізм – це стійке, лексично неподільне і цілісне словосполучення або речення, яке за значенням дорівнює одному слову.
Наприклад, якщо ви ловите окунів, то дрімаєте або куняєте вниз головою, а якщо намотуєте на вус – запам’ятовуєте щось чи берете до уваги.
Перевірте, як добре ви знаєте фразеологізми, у новому тесті "УП. Життя!"
Що із цього – фразеологізм?
А яке із цих словосполучень не є фразеологізмом?
Який із цих фразеологізмів означає безтурботне і заможне життя?
Які з цих словосполучень є фразеологізмами?
Про яку людину кажуть “хоч у вухо бгай”?
Що означає фразеологізм “як дурному з гори збігти”?
В українській літературі можна побачити вираз “старій жабі по коліно”. Який із цих фразеологізмів має таке саме значення?
Що означає "причепи кобилі хвіст"?
Що означає “скакати цапа”?
Яким фразеологізмом можна описати вродливу людину?
Який із цих фразеологізмів означає “дуже інтенсивно”?
Що означає "упустити рака з рота"?