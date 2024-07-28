Усі розділи
Підтримати УП
Тест

Не ловіть окунів, або як добре ви знаєте українські фразеологізми? ТЕСТ

Олена Барсукова — 28 липня, 06:00
"Не жартуй", Микола Пимоненко
Не ловіть окунів, або як добре ви знаєте українські фразеологізми? ТЕСТ
"Не жартуй", Микола Пимоненко

Українська мова багата не лише на приказки, а й на фразеологізми.

Фразеологізм – це стійке, лексично неподільне і цілісне словосполучення або речення, яке за значенням дорівнює одному слову.

Наприклад, якщо ви ловите окунів, то дрімаєте або куняєте вниз головою, а якщо намотуєте на вус – запам’ятовуєте щось чи берете до уваги.

Перевірте, як добре ви знаєте фразеологізми, у новому тесті "УП. Життя!"

1/12

Що із цього – фразеологізм?

ВІДЕО ДНЯ
2/12

А яке із цих словосполучень не є фразеологізмом?

3/12

Який із цих фразеологізмів означає безтурботне і заможне життя?

4/12

Які з цих словосполучень є фразеологізмами?

5/12

Про яку людину кажуть “хоч у вухо бгай”?

6/12

Що означає фразеологізм “як дурному з гори збігти”?

7/12

В українській літературі можна побачити вираз “старій жабі по коліно”. Який із цих фразеологізмів має таке саме значення?

8/12

Що означає "причепи кобилі хвіст"?

9/12

Що означає “скакати цапа”?

10/12

Яким фразеологізмом можна описати вродливу людину?

11/12

Який із цих фразеологізмів означає “дуже інтенсивно”?

12/12

Що означає "упустити рака з рота"?

Читайте також :
Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках. ТЕСТ