Переломи кінцівок і травми голови: що відомо про стан поранених рятувальників після атаки на Київ

Що відомо про стан поранених київських рятувальників?

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 6 червня отримали поранення 14 рятувальників. Четверо з них направили до відділення політравми однієї зі столичних лікарень.

Поранені у важкому стані, розповів завідувач відділення Євген Баценко у коментарі для "Суспільного".

Окрім рятувальників, у медзакладі лікують також одного пораненого цивільного.

"Всі вони отримали травми різного ступеня: у когось – закриті, у когось – відкриті переломи кінцівок, травми голови та грудної клітки", – зазначив лікар.

Один пацієнт перебуває в операційній, інших вже прооперували. Їхній стан – важкий.

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Вік травмованих – від 30 до 40 років. За словами Баценка, на відновлення знадобиться деякий час, декому з пацієнтів – не менше ніж пів року.

Завідувач відділення розповів, що за їхньою інформацією, травми пов'язані з вибухом.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 6 червня у Києві загинуло троє рятувальників – Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Серед травмованих – прессофіцери столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій Павло Петров та Інна Жельчик.

"У день, коли Україна вшановує героїзм журналістів, за життя нашої Інни борються лікарі, а Паша з травмами різного ступеня у лікарні. Така ціна правди, яку ми показуємо світові про злочини російської федерації. Це ціна перших кадрів після ракетних обстрілів будинків і першої миті болю від втрат, які несе ця неспровокована агресія", – зазначили у ДСНС.