"Більше не прийдуть до своїх класів": через удар по Житомирщині загинули троє дітей з однієї родини

Батьки дітей зазнали поранень і перебувають у лікарні

У ніч на 25 травня Росія здійснила комбіновану атаку по містах України. На Житомирщині внаслідок удару загинули троє дітей з родини Мартинюків – восьмирічний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман.

Про трагедію розповіли в коростишівському ліцеї №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти.

"Сьогодні внаслідок жорстокої нічної атаки ми втратили трьох наших дітей.

Учні нашого ліцею – одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав – більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям [...] Усе обірвала війна", – написали в закладі освіти.

Учителі загиблих дітей розповіли, що в Романа незабаром мав бути випускний – хлопець завершував навчання в школі.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загиблі діти були з однієї родини. Через удар також постраждали їхні батьки, які тепер перебувають у лікарні. Матір школярів отримала важкі поранення.

У школі, де навчалися діти, відкрили збір коштів на допомогу родині.

Нагадаємо, 25 травня ворог завдав удару по містах України 367 засобами повітряного нападу, зокрема балістичними, крилатими, авіаційними ракетами та ударними БпЛА.

Через удар загинули щонайменше 12 людей, ще 60 отримали поранення.