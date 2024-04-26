"Саду Квілінського більше немає": що відомо про засновника господарства, який загинув на війні

Фермерське господарство "Сад Квілінського", у якому вирощували різні сорти троянд, припинило своє існування. Його власник Ян Квілінський загинув на фронті у січні 2024 року.

"Саду Квілінського більше немає. Господар ферми – Ян Квілінський – загинув на війні. Сад Квілінського більше не вирощує і не продає квіти", – йдеться у дописі на сторінці господарства.

Ян Квілінський народився 27 лютого 1989 року в селі Стовбине, що на Полтавщині. Здобув фах агронома у Полтавській державній аграрній академії і разом з родиною заснував фермерське господарство "Сад Квілінського". Там він разом з дружиною Ольгою виводив та вирощував різні сорти троянд.

Так, одну із виведених троянд Ян назвав іменем дружини.

Сорт троянди "Ольга", яку Ян Квілінський назвав на честь своєї дружини "Сад Квілінського"

Крім того, Квілінський не був байдужим до подій в країні та займав активну громадянську позицію.

"Ян був учасником Революції Гідності та головою Миргородської районної організації ВО "Свобода", активно відстоював національні інтереси", – розповіли у Миргородській громаді.

Протягом 2015-2020 років обіймав посаду Дібрівського сільського голови. Упродовж цього часу він заснував молодіжну раду, майданчики та парки, видавав газету за власні кошти, а також займався розвитком боксерського клубу "Арей".

Відомо, що 23 вересня чоловік став на захист України. Тоді ж на сторінці Саду з’явилося повідомлення, що господарство тимчасово призупиняє роботу.

Ян Квілінський служив оператором-вогнеметником Сил спеціальних операцій та виконував складні і небезпечні завдання на Донецькому напрямку. Мав звання старшого солдата.

Він загинув 23 січня 2024 року, обороняючи Авдіївку, що на Донеччині. Чоловік зовсім трохи не дожив до свого 35-річчя. У нього залишилась маленька донька.

Поховали бійця 30 січня на Алеї Героїв у Миргороді.

Ян Квілінський загинув у січні 2024 року на Донецькому напрямку "Сад Квілінського"

Звістка про його смерть сколихнула користувачів соцмереж. Багато з них висловлюють у коментарях співчуття родині загиблого.

"Вчора я шукала компанію, щоб дізнатися, які троянди можна замовити з весни, це найкрасивіший бізнес з любові і квітів, родинний і щедрий на тепло.

Там було написано, що з вересня минулого року вони не приймають замовлення і припиняють роботу. А сьогодні читаю – загинув Ян Квілінський, засновник трояндового бізнесу «Сад Квілінського», з Миргородщини.

"Гине цвіт нації, люди, які побудували маленькі сонячні системи, щоб гріти і прикрашати Україну", – написала депутатка Полтавської обласної адміністрації Людмила Мірошніченко.

"23 січня 2024 року під час виконання бойових завдань з захисту України на Донеччині загинув Ян Квілінський.

Він та його чудова дружина пані Ольга вирощували біля Миргороду неймовірно якісні троянди, які прикрашають багато садів України та мій сад. Ян Квілінський був свідомим українцем, патріотом.

Тепер у райському саду з'явився дбайливий трояндар", – написала Анастасія Міт. Дівчина раніше купувала у подружжя квіти.

Раніше ми розповідали, що селекціонер із Дніпра вивів сорт фіалки, який присвятив загиблому поету і воїну Максимові Кривцову.